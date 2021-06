ŠMINKERI LJUDIMA IZBELJIVALI ZUBE I SKIDALI KAMENAC! Stomatolozi upozoravaju KAKVE POSLEDICE OSTAVLJAJU OVI TRETMANI SA OGLASA

Srbijiom vršlja više od 50 kojekavih hohštaplera koji sebi ispisuju lažne diplome i dodelju nepostojeće nagrade kako bi privukli naivne ljude koji žele da za male pare sebi priušte ulepšavanje lica i tela.

Među prevarantima su i oni koji su završili jednonevni estetski kurs od devet sati koji košta 1.500 evra, a na društvenim mrežama se reklamiraju kao vrhunski stručnjici koji se čak razumeju i u stomatologiju. Tako u zemlji Srbiji se dešava da priučeni estetičari i šminkeri skidaju kamenac sa zuba i rade njihovo izbeljivanje.

Treba li napomenuti koliko to opasno može da bude, pre svega jer su oni totalni laici, a pride koriste i jeftine i loše materijale koji mogu izazvati trajne posledice po one koji su zakazali termin. Dovoljno je videti šta su prevashodno desetinama žena uradili Sava Knežević i Olgica Markanović, koju je prijavilo 11 devojaka koje tvrde da su ih unakazili u salonima iz pakla, a koji su sada u pritvoru zbog toga.

Nestručno rukovanje stomatološkom aparaturom i korišćenje neproverenog materijala može dovesti do opekotina sluzože, do uništenja desni i zubne gleđi. Jednostavno zubi mogu totalno prapasti, a umesto da imaju lep osmeh, biće krezavi i tražiće dodatni novac kako bi napravili protezu...

Ljudi se zaleću jer su zbog ekspanzije kojekavih "školica" došlo do velikog broja tih koji to rade, a niskim cenama privlače mušterije, pa je potražnja u ovom trenutku daleko iznad ponude. Do kada će biti tako, veliko je pitanje jer su nadležni organi i inspekcije krenuli u obračun sa nadrilekarima koji se predstavljaju kao doktori medicine. A valjda će i svima biti jasno u kakav se rizik upuštaju ako se polakome da odu na tretman koji se nudi preko društvenih mreža.

O ovome govore i stomatolozi koji pozivaju da nikako ne koristite te tretmane jer mogu biti jako opasni po njihovo zdravlje.

foto: Privatna arhiva

Dr stomatologije Jovana Pavlović rekla je za Kurir da je zgrožena i šokirana ovakvim oglasima koji svakodnevno iskaču na internetu.

- Kozmetički saloni nude uslove izbeljivanja zuba koje može biti katastrofalno po pacijenta. Pre izbeljivanja potrebno je uočiti uzrok prebojenosti zuba, a nakon toga pristupiti pripremi za samo izbeljivanje koje podrazumeva uklanjane mekih i čvrstih naslaga i isključivanje mogućih kontraindikacija - pojasnila je dr Pavlović.

Kako ona navodi, komplikacije nastaju i ukoliko se koristi neproveren materijal, pa često pacijenti neznajući za to, budu prvi na kojima se proba ovakav materijal te dobiju tamiju boju zuba od prirodne, a sa tim ide i trajno oštećenje gleđi, pojava jakih bolova i kasnije upala zubnog nerva.

- Osim na zubima komplikacije se javljaju i na desnima i mogu varirati od manjih opekotina do nekrotičnih promena. Postoje različite tehnike beljenja koje stomatolog na osnovu pregleda određuje pacijentu u skladu sa stanjem usta i zuba i ovakve intervencije može da izvodi samo stručno lice jer ne samo da može doći do opasnih posledica po zube već i po usta.

(Kurir.rs/ Aleksandra Kocić)