NAJPOZNATIJI SRPSKI SEKSOLOG POBEDIO KORONU U 80. GODINI ŽIVOTA! Dr Marić: 10 dana sam bio na respiratoru, doktori su me OTPISALI!

Gotovo niko nije mislio da ima šanse da se izvuče. Sa bezmalo punih 80 godina, sa simptomima teškog kovida psihijatar i seksolog Jovan Marić bio je gotovo otpisan. I kada je priključen na respirator, svi parametri su pokazivali da su mu šanse ravne nuli.

Međutim, posle mesec dana, baš na Božić ove godine, lekari su uspeli da ga odvoje od respiratora i može se reći - bukvalno je vraćen iz mrtvih.

Danas je sa nama u studiju Pulsa Srbije bio poznati psihijatar i seksolog Jovan Marić koji je ispričao svoje iskustvo sa ovim opakim virusom.

- Sad sam dobro, ali moram da kažem da još uvek nismo pobedili koronu i da i dalje moramo biti jako oprezni. Ja nisam bio ozbiljan, išao sam bez maske. Mislio sam da je to malo jači grip, da nije ništa strašno ali nije tako. Mnogo sam se kretao, gostovao sam na televiziji i mislim da sam dobio koronu u Bjeljini. Tamo sam se rukovao sa svima i po povratku u Beograd sam osetio prve simptome. To je bio osećaj slabosti, jeze, umor i posle kad sam otišao u bolnicu dijagnostikovali su mi obostanu upalu pluća i već sam drugog dana bio na respiratoru. Intubacije se ne sećam, ali znam da sam bio 7-10 dana na respiratoru. Nisam se plašio za svoj život, mada nisam ni znao za sebe 7 dana, kažu da nisam bio pri sebi. Lekari su me redovno obilazili i svi su mislili da neću preživeti jer su mlađi od mene umirali. Sad sam u post kovid stanju - prisetio se dr Jovan Marić.

Psihijatar i psiholog rekao je za kraj intervjua da nakon jednog takvog iskustva, čovek mora ima optimističan odnos prema životu i da se okrene stvarima koje ga ispunjavaju.

