NOVI PAD KORONA BROJKI: Danas 145 novozaraženih, preminulo 9 pacijenata

U Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 8.914 građana od kojih je 145 novozaraženih.

Preminulo je 9 pacijenata dok se na respiratorima širom zemlje nalazi 29 obolelih.

Podsetimo, dan ranije, na korona virus testirano je 11.050 građana od kojih je bilo 210 novozaraženih. Preminulo je 10 pacijenata.

Ustanove socijalne zaštite

U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih u Srbiji, na današnji dan kovid-19 potvrđen je kod dvoje korisnika i 12 zaposlenih, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Izlečeno je 5.950 korisnika i 3.086 zaposlena u ustanovama socijalne zaštite.

Inače, epidemiolog dr Predrag Kon upozorio je danas da smo sada u specifičnoj situaciji, i sada je najvažnije da istrajemo.

- Sad smo pred sam kraj kad je najklizaviji teren. Virus je u nokdaunu, samo što ga nismo srušili. Beograd koji je prednjačio u broju zaraženih, sada stagnira. Više opada broj zaraženih u manjim gradovima. Sve je to moglo da se očekuje u velikom gradu, gde je veliki broj rizičnih mesta, gde je bilo kršenja - a bilo ga je, a to znači i da može da dovede do ponovnog povećanja - rekao ke dr Kon.

Napomenuo je da je to moguće iako se ponašamo disciplinovano i vakcinisani smo.

- Nedelje su u pitanju da spustimo virus do tog nivoa da nema ozbiljnog rizika. Kada se budemo otvarali, moraju da se preduzme mere da ne budu na nivou zabrane, već da svako razmišlja o posledicama. Ako planira svadbu da razmišlja da li su gosti vakcinisani, testirani... to će biti moralna obaveza pojedinca. Niko ne želi da napravi svadbu i zarazi sve goste. Kako važi za svadbe, to važi i za ostale proslave i okupljanja - rekao je epidemiolog.

