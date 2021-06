METEOROLOG ĐURIĆ OBJAVIO PROGNOZU ZA NAREDNU NEDELJU: Pljuštaće skoro svakog dana, ali konačno je stigla i jedna DOBRA VEST

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je promenjivo vreme za narednih sedam dana, pljuskovi će biti maltene svakodnevna pojava, ali neće biti većeg pada temperature.

- U nedelju znatno više oblaka. Već od jutra umereno do pretežno oblačno, a ponegde i sa slabom kišom. Tokom dana promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a sredinom dana i posle podne ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske oluje. Maksimalna temperatura od 23 do 29°C. U Beogradu do 26°C. Biće i veoma sparno jer će i relativna vlažnost vazduha biti povećana, a vetar slab - navodi Đurić.

U ponedeljak na severu suvo i pretežno sunčano, a u ostalim predelima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće malo svežije u odnosu na vikend.

U utorak i sredu u većem delu Srbije sunčanije i toplije. Samo na jugu i jugoistoku i u brdsko-planinskim predelima uz uslove za poslepodnevne lokalne pljuskove sa grmljavinom. U četvrtak ponovo nestabilnije, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ali biće toplo vreme.

- Narednih sedam do 10 dana i dalje promenljivo vreme i bez duže stabilizacije vremena, ali dobra vest je da se ne očekuju velike temperaturne oscilacije, tako da će temperature manje-više biti oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine i biće oko 25°C - navodi Đurić.

