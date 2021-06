UPALJEN METEO ALARM NA TERITORIJI CELE SRBIJE: Stiže novi talas pljuskova i grmljavine, spremite se za veoma sparno vreme

Nestabilno vreme sa sunčanim intervalima, ali i povremenim pljuskovima sa grmljavinom obeležiće i dane pred nama.

Zbog grmljavine i kiše danas će u celoj Srbiji biti na snazi žuti meteo alarm, što znači da vreme može biti potencijalno opasno. Meteo alarm će i sutra biti upaljen za veći deo zemlje, sem u Banatu, Bačkoj, Sremu i Beogradu.

foto: Printscreen/RHMZ

Kako je navedeno u objašnjenju za žuti meteo alarm, na zvaničnom sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, "vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike"

Do 28 stepeni

Tokom današnjeg dana najniža temperatura biće od deset do 17, najviša od 24 do 28 stepeni.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura biće oko 17, najviša oko 26 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Da nas čeka promenljivo i nestabilno vreme najavio je i meteorolog Đorđe Đurić.

- U nedelju znatno više oblaka. Već od jutra umereno do pretežno oblačno, a ponegde i sa slabom kišom. Tokom dana promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a sredinom dana i posle podne ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske oluje. Maksimalna temperatura od 23 do 29 stepeni. U Beogradu do 26. Biće i veoma sparno jer će i relativna vlažnost vazduha biti povećana, a vetar slab - naveo je Đurić.

U ponedeljak na severu suvo i pretežno sunčano, a u ostalim predelima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće malo svežije u odnosu na vikend.

(Kurir.rs)