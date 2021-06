KORONA BROJKE I DALJE PADAJU: Danas 116 novozaraženih, preminulo 8 pacijenata

U Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 6.274 građana od kojih je 116 novozaraženih.

Preminulo je 8 pacijenata dok se na respiratorima širom zemlje nalazi 26 obolelih.

foto: Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, dan ranije, na korona virus testirano je 8.914 građana, od kojih je 145 novozaraženih.

Ukupan broj datih doza vakcine je 4.804.495. Ukupan broj građana koji su primili prvu dozu i onih kojih su primili obe doze je 2.609.893. Ukupan broj građana koji su primili obe doze 2.194.602

Presek po gradovima

Prema poslednjim podacima u Beogradu je za 24 sata registrovan još 21 slučaj korona virusa i to je jedino mesto u Srbiji sa dvocifrenim brojem novozaraženih.

Na drugom mestu je Novi Sad sa osam novozaražena, dok je u Nišu registrovano još pet.

Pančevo, Novi Pazar i Prijepolje imaju po četiri.

U ostalim mestima manje od četiri.

Ustanove socijalne zaštite

U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih kovidom 19 zaražena su četiri korisnika i 11 zaposlenih, saopšilo je danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije.

Dodaje se da je do sada izlečeno ukupno 5.950 korisnika ustanova socijalne zaštite i 3.087 zaposlenih u tim ustanovama.

Inače, prof. dr Branislav Tiodorović, rekao je da je za kolektivni kolektivni imunitet potrebno između 60 i 70 odsto prokuženosti, što ćemo mi u nekom periodu i ostvariti.

Istakao je da je još uvek rano za slavlje kada je reč o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji.

- Iako smo zamišljali da ćemo odjednom odbaciti maske, vratiti se normalnom životu, to neće ići tako lako sve dok se proces vakcinacije ne obavi u što većem obimu. Rano je još za slavlje, ali je svakako neophodno da se zivot vrati u normalu, i to postepeno Ako nastavimo sa vakcinacijom, pratimo poštovanje mera, budemo obazrivi kako bi dnevne brojke spale na 100 što je zaista idealno, dok je onaj super ideal 35 na dnevnom nivou. Pitanje je kada ćemo to uspeti, ali to bi nas dovelo u najsigurniju zonu - rekao je dr Tiodorović.

Doktor Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš, kaže da će se korona virus na jesen sigurno vratiti uprkos trenutnom smirivanju epidemiološke situacije.

- Ne vidim mogućnost da se virus ne vrati na jesen. I tada će u većem obimu cirkulisati kroz populaciju svih država, i onih gde je broj vakcinisanih veći, i onih gde je manji. Tokom leta će se povući ka južnoj hemisferi i tek ćemo videti da li će biti velike ekspanzije u Južnoj Americi i Africi, kao prošlog leta. A u Evropu će se vratiti već početkom jeseni i ponovo početi da zaražava nezaštićene. U Srbiji je marta 2020. teoretski moglo u nekoliko dana da se zarazi sedam miliona ljudi, ali to više nije moguće ni teoretski jer je najveći broj ljudi steklo imunitet vakcinacijom ili prirodnom infekcijom - ističe za Kurir doktor Janković i naglašava da nikada više ne bi trebalo da imamo veliki broj zaraženih.

(Kurir.rs)