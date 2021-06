SREDNJOŠKOLKA NATALIJA ROĐENA JE MRTVA: Preživela 5 kliničkih smrti i stravičnu saobraćajku! Sa brojnim dijagnozama još se bori

"Kada bi postojala mogućnost da danas moja zamišljena želja bude sigurno ispunjena, poželela bih da postanem najbolji neurohirurg na svetu i spašavam živote"

Ovim rečima srednjoškolka Natalija Stevanović iz Beograda, devojka rođena mrtva pre 18 godina u 22. nedelji trudnoće, medicinsko čudo koje je doživelo pet kliničkih smrti i stravičnu saobraćajnu nesreću u detinjstvu započela je 6. jun ove godine, dan kada je rođena pre 18 godina.

Natalijine dijagnoze su brojne, na rođenju je dobila ocenu nula, u petoj godini posle nesreće doživela je prvu od pet kliničkih smrti, imala je potres mozga, izliv krvi na mozak, zadobila je hematom, epileptične statuse, prelom lobanje, prelom butne i pubične kosti, unutrašnja krvarenja i pucanje plućne maravice. Provela je 32 dana u komi, a posledice udesa su hemiplegia i hemipareza leve strane tela, tremor leve ruke, ventrikulomegalija, atrofija mozga, konvulzije, mikrocista i leva noga joj je kraća za jedan centimetar. Ima alergije na mnogo vrsta hrane i šum na srcu.

Hrabrosti prevagnula

Hrabra Natalija u procesu je lečenja i dalje, stalnih kontrola, nedavno je operisala oči zbog strabizma i nistagmusa, i za nju je planirana ugradnja insulinske pumpe od čega se odustalo za sada, ali ona ne odustaje od želje da što pre ozdravi i leči druge. Međutim, pred Natalijom je dug put do izlečenja i čak 32 transplantacija matičnim ćelijama u Ukrajini. Probleme joj stvara i ketoacidoza, koja ugrožava život. Nedavno je izašla iz bolnice u Tiršovoj, a ubrzo će joj biti rađena endokopija u opštoj anesteziji jer ima genetsku predispoziciju za celijakliju.

- Na jesen bih trebala da idem ponovo u Ukrajinu na sledeću transplantaciju matičnih ćelija, a do tada su mi neophodne terapije u banji i neurorobotika. Za sve to je potrebno oko 16 miliona dinara za sada. To nije konačan iznos, ali ima mnogo bolesne dece kojima je hitno da odu na lečenje zato pozivam ljude da pomognu i njima koliko god mogu – kaže slavljenica.

Za svaku od transplantacija koje slede Nataliji će biti potrebno po 12.000 evra, ali ova devojka ne prikuplja unapred ukupnu sumu novca, već ide korak po korak. Uzbuđeno nam govori da joj je najvažnija i jedina želja koju je poželala za svoj rođendan da jednog dana svoje znanje iz medicine pretvori u ozdravljenje drugih.

Iz Kijeva gde joj je rađena transplantacija nosi pozitivna iskustva i nada se uspešnim terapijama u budućnosti.

- Rekli su mi pošto ću se školovati za neurohirurga da mogu da dođem kod njih na Univerzitet u Kijev. To bi bilo sjajno– kaže Natalija.

Ukrajinski stručnjaci su joj potvrdili da će joj matične ćelije pomoći da se smanje konvulzije koje ima, prestaće tremor ruke i da će celokupno stanje biti znatno bolje.

- Veoma mi je bitno da osposobim ruku, da rešim problem konvulzija, šuma na srcu, atrofije mozga i proširenja komora u mozgu. U odnosu na ono što sam preživela i doživela sam dobro. Nadam se da ću uspeti da se izborim sa svim – poručuje.

Njen humanitarni broj je 908 na 3030.

(Kurir.rs/Blic)