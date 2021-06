OD DANAS VAŽNO PRAVILO ZA ULAZAK U GRČKU?! Moguć brz i efikasan TEST NA GRANICI, za samo nekoliko sekundi turisti ulaze u zemlju!

U Grčkoj od danas važe tri nova pravila za ulazak turista u tu zemlju, dok grčka vlada razmišlja i o uvođenju singapurskog modela testa na koronavirus na kopnenim prelazima Evzoni i Promahonas, preneli su juče grčki mediji.

- Grča vlada izražava zabrinutost vezanu za ulazak turista putem kopnenih granica (Evzoni, Promahonas), kao i strah od falsifikovanih testova. Iz tog razloga, vlada razmišlja o uvođenju singapurskog modela testa na kovid na kopnenim prelazima. Singapurski test je sličan alko-testu, to jest radi se na dah i odmah očitava rezultate sa pouzdanošću od 90 odsto - objavljeno je i na Vajber grupi Grčka info, koja našim turistima pruža pomoć u organizaciji letovanja u Grčkoj.

foto: Printscreen/RTS

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, rekao je za Kurir da nije čuo da li se razmatra uvođenje ovakvog modela testiranja.

- Grčka priznaje zeleni sertifikat, koji nije moguće falsifikovati jer je jako dobro zaštićen, nisam čuo da se polemiše o uvođenju singapurskog modela testa - rekao je on.

Seničić je, međutim, potvrdio pisanje grčkih medija da je grčka vlada donela tri nove odluke koje se tiču ulaska turista u tu zemlju. Prva je da se od danas granica obaveznog PCR testa za decu za ulazak u Grčku, sa dosadašnjih pet godina, pomera na šest godina starosti. Za decu se, kao i za odrasle, može priložiti pozitivan antigenski ili PCR test, koji imamo u slučaju da smo preležali koronavirus.

- Donete su još dve nove mere, a odnose se na skraćenje karantina za one građane koji su pozitivni na granici. Tako da će oni biti u karantinu deset dana, a ne 14, kako je bilo do sada. Dozvoljen je ulazak u zemlju uz negativni antigenski test, koji mora biti unesen u zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o vakcinaciji. Ove mere važe narednih sedam dana, to jest do 14. juna - objasnio je Seničić.

Grčki mediji preciziraju da digitalni zeleni sertifikat i dalje nije obavezan za ulazak u zemlju, ali se prihvata, i podsećaju da od danas i građani Crne Gore mogu ući u Grčku pod istim uslovima kao i državljani Srbije i Severne Makedonije. Očekuje se da će u kafićima, barovima na plaži i tavernama ponovo biti muzike od 15. juna, pred veliki crkveni praznik Sveti duhovi.

O singapurskom testu Detektuje kovid za minut Singapurska kompanija "Bretoniks" nedavno je predstavila izdisajni test, sličan alko-testu koji koristi saobraćajna policija, za koji tvrde da može detektovati prisustvo koronavirusa u roku od jednog minuta, preneo je singapurski medij CNA. Tamošnja uprava za zdravstvene nauke dala je preliminarnu dozvolu za upotrebu testa koji će se koristiti na kopnenom prelazu u grad-državu. Aparat za test radi tako što detektuje čestice koje nastaju tokom biohemijskih reakcija u telu, a baziran je na tehnologiji za otkrivanje raka. Kao glavnu prednost ovog medicinskog rešenja proizvođač navodi to što ga mogu primenjivati i ljudi bez medicinskog obrazovanja. Za sada, pojedinci za koje se izdisajnim testom utvrdi da su kovid pozitivni moraće da infekciju potvrde PCR testom.

ČINJENICE / Mere u Grčkoj - Dozvoljen ulazak u zemlju uz negativni antigenski test, koji je unesen u zeleni sertifikat - Podignuta granica za decu, tako da je PCR test sada obavezan za decu od šest godina starosti, umesto od pet - Smanjen obavezni karantin za turiste koji su pozitivni na granici sa 14 dana na 10 - Građani Crne Gore mogu ući u Grčku pod istim uslovima kao i državljani Srbije i Severne Makedonije - Ova pravila važe do 14. juna - U restoranima i kafićima svuda postoje sredstva za dezinfekciju - Rastojanje među stolovima u objektima i među ležaljkama - U restoranima i kafićima konobari nose maske, gosti nisu u obavezi - Turisti koji se voze brodom u zatvorenom delu nose maske, ako su na otvorenom, ne moraju - Radno vreme ugostiteljskih objekata je do 24 sata, a u hotelima nema švedskog stola, već osoblje služi hranu

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić