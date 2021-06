PENZIONERU NIKOLI IZ BG U PREVOZU UKRALI NOVČANIK: Samo što je prodao stan, otišao da blokira račun pa usledio FILMSKI SCENARIO

Penzioner Nikola M. (76) iz Beograda postao je veliki protivnik maski i rukavica kada mu je, zamaskiran korona-opremom, stariji gospodin iz drugog dela grada podigao nekoliko hiljada evra sa računa!

Njemu su, naime, uveče ukradene bankovna kartica i lična karta, a već ujutru je pokraden. Cela drama je počela kada je u utorak predveče shvatio da mu nema novčanika u kom je, osim novca, držao i dokumenta.

- Samo što sam prodao stan i imao sam na računu 80.000 evra. Vraćao sam se kući autobusom i smeo bih da se zakunem da mi niko nije prišao, međutim kada sam stigao, novčanika nije bilo u cegeru. U njemu je pored para bila i kartica iz banke i lična karta. Kad sam shvatio da je to dovoljno da neko podigne pare, sve mi se okrenulo - priča penzioner.

Nakon prvog šoka i panike, sin mu je rekao da odmah ujutro ode u ekspozituru koja se prva otvara i prijavi krađu.

- Navio sam dva budilnika i tri alarma na mobilnom da se ne uspavam. Otišao sam u banku kod mene na Karaburmi i bio sam prvi u redu još u osam sati, ali đavo niti ore niti kopa, lopov je stigao prvi - kaže Nikola.

Lopov je, objašnjava, u drugoj banci na blef tražio 10.000 evra.

- On je stavio kačket, masku protiv korone, rukavice, lepo se zakamuflirao i rekao da je ja. Na šalteru mu odobre podizanje, ali pošto su velike pare, zahtev ode na kontrolu supervizora. U međuvremenu ja na Karaburmi stižem na šalter, blokiramo račun i njemu supervizor stopira isplatu - kaže on.

Filmski scenario ovde se ne završava jer zaplet tek počinje.

- Međutim, ta žena na šalteru pomisli da je supervizor pogrešio! Odblokira račun! I kreće da mu isplaćuje moje pare - priča Nikola, i dodaje da mu i sada skoči pritisak na pomen nemilog događaja.

Još jedan znak za uzbunu službenici banke bio je potpis koji prevarant nije mogao da iskopira.

- On, naravno, nije uvežbao moj potpis, ali ni to nije vredelo. Na šalteru su videli da se ne podudara, ali kad su tražili da ponovo parafira, on ih je napao i rekao da je imao šlog, da ne piše isto kao pre, još im je rekao da su bezobrazni jer maltretiraju bolesnog čoveka - priča on.

Korona je prevarantu, kaže, išla naruku jer nošenje rukavica ni maska nikome nisu bili sumnjivi.

- Maske i rukavice ću da proklinjem do kraja života! Banka je meni nadoknadila štetu, ali sam toliki stres preživeo da ne znam kako sam živ ostao -zaključuje Nikola.

Banka: I mi smo krivi

Iz Nikoline banke kažu da je istina da je krivica delimično i na njima jer je radnica ignorisala nekoliko pokazatelja da se radi o prevari.

- Njoj je na prvu loptu sve izgledalo u redu, pa je valjda pod tim utiskom i dalje radila. Ni loš potpis, ni blokada računa ni to što je bio bukvalno maskiran nije joj bilo dovoljno da traži dodatnu proveru. Ipak, osim stresa, klijent nije oštećen od banke jer smo mu odmah nadoknadili štetu - rekli su iz ove banke.

