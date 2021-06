MILOŠ JE POLICAJAC REKORDER: Dao je krv čak 107 puta! I noću ustaje iz kreveta da pomogne kad mora! (FOTO)

Miloš Maksimović (38), pripadnik MUP-a, raspoređen u Jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata dobrovoljni je davalac krvi i krvne plazme i kao takav krv je dao čak 107 puta!

Ovaj Kragujevčanin prva je osoba na koju iz Instituta za transfuziju krvi Kliničkog centra ovog grada pomisle kada im je hitno potrebna krv, i to AB pozitivna krvna grupa, koja nije tako česta.

- Dešavalo mi se da, ako se desi neka pucnjava, težak porođaj, hitna teška operacija, mi zazvoni telefon u pola noći, da treba da dam krv. I ustanem, ne bude mi teško jer sam svestan da nekome život od toga zavisi - počinje priču skromni čovek ogromnog srca.

Krv je, kaže, počeo da daje čim je napunio 18 godina.

foto: Privatna Arhiva

- Popunio sam tri knjižice, i dobio nagradu grada Kragujevca. Svake godine grad Kragujevac i Klinički centar nagrađuju davaoce, one koji su imali 25, 50, 75, davanja. Retko ko ih ima više od stotinu - kaže on dodajući da to ne radi zbog priznanja i plaketa, već želje da pomogne onima kojima je pomoć potrebna.

Od strane KC Kragujevac, službe za transfuziju krvi, nagrađen je priznanjem u vidu srebrnog znaka 2015.godine i pozlaćenog znaka 2017.godine. Interesantno je to što u trenutku kad smo razgovarali sa njim, Maksimović je iz treće smene odlazio u Institut i nakon neprospavane noći. Ništa mu nije teško, a slobodne dane koje dobija zbog davanja krvi - ne koristi. Osim krvi i krvne plazme nakon preležane korone, Maksimović donira i trombocite.

- Trombocite dajem uglavnom za pacijente sa leukemijom i druge takve pacijente. Znam da njima kesa krvi znači život. Davanje trombocita traje oko sat i po vremena, pa smo skoro računali da sam na toj mašini proveo ukupno četiri sata - kaže Makismović za Kurir dodajući da stalno pokušava da animira ljude oko sebe da doniraju krv.

- Jednom prilikom sam u Klinički poveo i svoju decu, Dunju (7) i Viktora (6). Nisu se plašili, znali su da tata daje krv, i želim da ih od malih nogu osvestim da je to dobro i da se mora pomagati drugima - zaključuje naš sagovornik i kaže da bi voleo bih da se napravi udruženje dobrovoljnih davalaca krvi MUP-a jer se oni apelima svakako uvek odazivaju.

1 / 3 Foto: Privatna Arhiva

Prema podacima Sindikata policije Sloga, Miloš Maksimović je u MUP rekorder po količini dobrovoljno date krvi pa na taj način daje višegodišnji doprinos u spašavanju ljudskih života što doprinosi ugledu Ministarstva u javnosti i afirmativno deluje na druge kolege.

Kurir.rs / Suzana Trajković