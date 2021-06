NOVA GENERACIJA Q MAX GORIVA „DUAL ACTION TECHNOLOGY“ JE STIGLA NA PETROLOVA PRODAJNA MESTA

PETROL GRUPA, vodeća energetska kompanija u regionu, uvela je poboljšana visokokvalitetna aditivirana goriva iz porodice Q Max i na tržište Srbije. Svrha poboljšanja je prilagođavanje kvaliteta goriva zahtevima i izazovima savremenih motornih tehnologija, kao i novim razvojnim rešenjima sa područja aditiviranja goriva. Poboljšanje je sprovedeno u saradnji s britanskom kompanijom Afton Chemical s kojom Petrol sarađuje još od 2007. godine.

Motori naših vozila sve se više menjaju. Nove generacije savremenih benzinskih i dizel motora zahtevaju i savremena goriva koja će još više nadograditi njihovo delovanje i obezbediti veću pouzdanost, više pređenih kilometara i ekološki prihvatljiviju vožnju.

Sa stanovišta efikasnosti motora, vrlo je važno da se uslovi rada što manje menjaju. Do promena može dolaziti zbog visokih temperatura i opterećenja motora, ali i zbog prirode i kvaliteta goriva. Rezultat je stvaranje vrlo viskoznih i tvrdih naslaga, usled čega dolazi do promenjenih uslova koji utiču na sve ključne procese u motoru. To se pak ispoljava kroz gubitak snage i ubrzanja, povećanje potrošnje goriva i veće emisije štetnih gasova. Na kraju, mogu se dogoditi i ozbiljna oštećenja motora.

Da bi se procesi u motoru odvijali nesmetano i optimalno, potrebno je u što većoj meri održavati površine motora čistim i zaštićenim od stvaranja naslaga. Upravo iz tog razloga je Petrol prvi u regionu tržištu ponudio Dual Action Technology goriva koja sadrže formulu za čišćenje i zaštitu površine motora.

Dual Action Technology

Zahvaljujući inteligentnom molekularnom sastavu, savremena tehnologija čišćenja Dual Action Technology osigurava efikasno uklanjanje već prisutnih naslaga i istovremeno sprečava stvaranje novih, te na taj način obezbeđuje dvostruki efekat: 1. čišćenje i 2. zaštitu motora. Efikasnim čišćenjem i zaštitom, nova generacija Q Max goriva na taj način brzo i gotovo u potpunosti štiti motor vozila od gubitka snage, a uz stalnu upotrebu moguće je preći i do 50 kilometara više sa jednim punjenjem rezervoara.

Poboljšanim Q Max gorivima dodate su i nove funkcionalnosti- obezbeđena je potpuna sigurnost od začepljenja ventila/mlaznica, a znatno je poboljšana zaštita od trošenja i korozije.

Sastav goriva je testiran priznatim međunarodnim testovima na motorima i terenu, u različitim uslovima i režimima delovanja i potpuno je kompatibilan sa svim modernim sistemima za čišćenje izduvnih gasova koji se danas ugrađuju u vozila, kao i sa svim vrstama biogoriva.

Sva goriva Q Max podležu složenom sistemu kontrole kvaliteta na putu do krajnjeg kupca. To uključuje kontrolne tačke na svim ključnim mestima lanca snabdevanja, a nadzire ga kvalifikovan i visoko kompetentan tim stručnjaka iz Petrolove naftne laboratorije, koja deluje pod nadzorom nacionalnog akreditovanog tela.

Nova generacija Q Max goriva dostupna je sada na svim Petrolovim benzinskim stanicama u Srbiji kao i Petrol prodajnim mestima u inostranstvu.

