AFRIČKI SOJ KORONE U SRBIJI: Napada mlade, brže se širi! VAKCINACIJA JEDINI SPAS!

Afrički soj koronavirusa se brže širi i napada najviše mlade, upozoravaju stručnjaci i poručuju da je masovna imunizacija jedini spas kako ne bi došlo do njegovog razbuktavanja nakon što je juče registrovan na teritoriji Srbije - na Kosovu i Metohiji.

foto: Printscreen

Prvi slučaj afričkog soja, koji je po novoj klasifikaciji SZO nazvan beta soj, potvrđen kod pacijenta koji je hospitalizovan na Infektivnoj klinici u Prištini. Virusologinja dr Nada Kuljić Kapulica rekla je za Kurir da je sasvim očekivano da nove varijante virusa dođu kod nas jer ljudi putuju s jednog mesta na drugo, kao i da je pre tri meseca ovaj soj registrovan u Sloveniji.

- Napada sve osobe, pa i mlade, posebno one koji nisu vakcinisani, a takvih je najviše kod nas, i to je veliki problem. Vakcine koje mi imamo u Srbiji delotvorne su na nove mutacije virusa koje su do sada otkrivene, s tim što je za ovaj soj procenat delotvornosti malo manji. Ako je kod nekog cepiva efikasnost 90 odsto, protiv ovog soja je manja za nekoliko procenata, ali svakako štiti i zato treba što pre da se vakcinišemo u što većem broju - kazala je dr Kuljić Kapulica i dodala:

- Za sada nije potrebno raditi nikakve korekcije na vakcinama jer u velikom procentu štite od novih sojeva koronavirusa.

foto: PrintScreen

Ni epidemiologa dr Radmila Petrovića nije začudilo što je nova varijanta virusa došla i kod nas, te je upozorio da će se i dalje javljati novi sojevi jer virus želi da preživi:

- Ovaj soj je novi, ima antigensku promenu na šiljastom području genoma i ima karakteristiku da se brže širi. On napada mlade ljude, a oni se slabo vakcinišu, ne samo kod nas već i u svetu.

Mutira Dva nova soja za nedelju dana Indijski soj koronavirusa prošle nedelje otkriven je u komšiluku, u Hrvatskoj, a pre nekoliko dana i u Mađarskoj. Lekari navode da je i za ovu varijantu virusa karakteristično da je zarazniji, da se brže širi, ali da još nije definisano da li daje i težu kliničku sliku. Kao i protiv afričkog, i protiv indijskog soja vakcine su efikasne i štite da ne dođe do težih oblika bolesti.

ČINJENICE / Karakteristike afričkog soja - Otkriven je u decembru 2020. godine u Južnoafričkoj Republici, a smatra se da se pojavio još u julu ili avgustu 2020. - Prisutan je u 96 zemalja sveta, a pored ostalih registrovan je i u Sloveniji - Javljaju se isti simptomi kao i kod infekcije ostalim sojevima, a to su povišena temperatura, kašalj, gubitak čula mirisa i ukusa, osećaj malaksalosti, otežano disanje

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić