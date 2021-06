OTKRIVEN LEK ZA ALCHAJMEROVU BOLEST POSLE 20 GODINA: Predsednica udruženja pojasnila kod koje FAZE DEMENCIJE će pomagati!

Od Alchajmerove bolesti i drugih vrsta demencija oboli oko 10% starijih od 65 godina, a sve češće oboljevaju i mlađi, ali sada je su stigle i dobre vesti da bi ona mogla postati izlečiva.

Naime, Amerika je odobrila prvi lek protiv Alchajmerove bolesti, a rezultati obećavaju. Nakon Amerike, ovaj lek bi trebalo da dobije i Velika Britanija, ali ipak odobrenje njihovog regrutora bi moglo potrajati i godinu dana.

- Ovo je jedna dobra, već fenomenalna vest, godine su prošle, ovo je posle 20 godina da se pojavi neki novi lek. Mi imamo simptomatsku terapiju, ali ona ne leči uzroke demencije, tako da je ovo fenomenalna vest, ali samo trebamo da znamo, da će ovo biti lek za one koji su u početnim fazama bolesti, nažalost nije za one u srednjim fazama, a posebno nije za one u najkasnijim fazama - rekla je Nadežda Satarić, predsednica Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest.

Doktorka Satarić je otkrila i da se oboleli od Alchajmera bore veoma teško.

- Snalaze se kako znaju i umeju, zato što u sistemu nemamo dovoljno podrške porodici i obolelima, nemamo sve ono što im treba. Ono što imamo u sistemu državne zaštite jeste domski smeštaj i država sata radi na licenciranju privatnih pružalaca usluga socijalne zaštite za odrasle i starije. Kod privatnika kapaciteti su oko 6.000 ili 7.000. Najveći broj, preko 70% korisnika su upravo oni koji su oboleli od Alchajmera, ali nisu svi za domski smeštaj, tamo idu ljudi u poslednjoj fazi, kojima treba posebna 24-časovna instrumentalna nega, kada ne mogu da gutaju, govore i kada im zaista treba stručna nega - rekla je Satarićeva za Kurir televiziju, dodajući da je porodicama obolelih nikako nije lako.

- Zaposlenima koji imaju u kući nekoga ko pati od Alchajmera i ostaje u kući sam posebno je teško. Verujte, ni ne zna se broj onih koji su "pod ključem", a onda njihovi mlađi negovatelji, bilo da su to ćerke, supruge, unuke sus a pola mozga na poslu, jer moraju da brinu da li će on pustiti vodu, uključiti rernu ili šporet, pa napraviti požar u stanu, da li će izaći nekako i da li će šta uraditi i šta će se desiti sa njim. Veoma je ozbiljno - rekla je Nadežda Satarić.

