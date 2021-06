DEČAK (5) UMRO JER GA JE OTAC ZAKLJUČAO U AUTOMOBILU: Evo šta se događa IZ MINUTA U MINUT u telu deteta ostavljenom U AUTU

Sve češće se dešava da roditelji po vrelim letnjim danima ostave svoju decu zaključanu u automobilu dok obavljaju poslove po gradu ne sluteći da to može da dovede do najstrašnijeg ishoda.

"Beživotno telo deteta pronađeno je u parkiranom vozilu u Kninu. Uviđajem je otkriveno da se radi o dečaku (5) koji je preminuo jer ga je tata ostavio zaključanog u automobilu. U rovinjskom selu u poslepodnevnim satima, otac je devojčicu (4) ostavio u pretoplom automobilu, kako je ne bi budio, kada se vratio, zatekao je beživotno telo deteta. Trogodišnja devojčica koju je otac ostavio u zaključanom automobilu na vrućinama od preko 30 stepeni i otišao na posao preminula je u Ribnjiku u Šleziji. U Ohaju majka je zaboravila svoju jednogodišnju ćerkicu u autu jer je kasnila na posao, devojčica je preminula od vrućine....".

Slučajevi umiranja dece zato što su ostavljena u kolima zabrinjavajuće su česti, a čak i kratko vreme koje dete provede u automobilu potencijalno je smrtonosno. Evo šta se dešava detetu kada ostane samo u automobilu.

foto: Shutterstock

- Veoma je rizično da se ostavljaju deca u automobilu! A još veći rizik ako je automobil u brzini. Kada je dete u zatvorenom automobilu, bilo na visokoj temperaturi ili ne, dete se nalazi u zatvorenom prostoru u kom mu vremenom nestaje kiseonik, i tada upada u paniku. Kada dete upadne u paniku, više se znoji, javlja se strah, kreće da plače, dolazi do histeričnog ponašanja, a sve to automatski dovodi do burne reakcije, što dalje izaziva žeđ, hipertermiju, nesvesticu, slabost.

Taj plač i histerično ponašanje kod dece je normalno za takvo stanje. Dete ne ramišlja realno o vremenu i prostoru, ono ne zna koliko je pet minuta ili 15 minuta. Deca reaguju impulsivno, preplašena su jer ne znaju kada će se vratiti mama ili tata i sve to dovodi do najstrašnijeg ishoda. Najgore je u toplom periodu, kada dolazi do dehidratacije - kaže za Ženu dr Dragan Miljković, lekar opšte medicine.

- Deca mlađa od šest godina ne treba da budu ostavljena sama u autu (a nije dozvoljeno ni zakonom) zato što se mogu uplašiti i osećati napušteno,upozorava Nikolina Milosavljević, dečiji psiholog, dodaje:

- Naravno, neće sva deca tako reagovati zato što to zavisi od temepramenta i koliko su strašljiva, ali, opet, i ako ne deluju roditeljima strašljivo i da lako reaguju strahom, ne mora da znači da se zbog nečeg neće uplašiti. Ukoliko je dete starije od šest godina, u redu je da bude ostavljano kratko (do 15 min) u kolima i prilikom ostavljanja, jako je važno unapred se dogovoriti sa detetom šta da radi ukoliko se nešto nepredviđeno dogodi.

Ako je dete u tamnim kolima, oblačno je, a temperatura je 22 stepena:

45 minuta:

- hipertermija

- znojenje

- žeđ

- izrazita neprijatnost

70 minuta:

- pojačano znojenje

- pojačan rad srca

- crvenilo

105 minuta (život ovde postaje ugrožen)

- nesvestica.

- dehidracija.

- slabost

- povraćanje.

- dete ostaje bez daha.

Kako temperatura raste, simptomi se pogoršavaju. Na temperaturi od 27 stepeni, dovoljno je 25 minuta da dođe do hipertermije, a 100 minuta na 30 stepeni je dovoljno da dete dođe u životnu opasnost - simptomi su halucinacije, vrtoglavica i delirijum.

foto: Shutterstock

Kako upozoravaju lekari, i temperatura od 18 stepeni opasna je za decu, naročito onu manju, čije telo još nije potpuno osposobljeno za regulaciju temperature.

Pored gorenevedenih razloga zbog kojih nikada ne bi trebalo da ostavljate dete samo u automobilu, postoje još neki:

Auto može da odnese pauk

Beograđanka Jelena M. je pre par godina ostavila svoju bebu u autu na pet minuta. Međutim, kada se vratila, kola nisu bila tu, vozilo Parking servisa je odnosilo njen auto zajedno sa detetom! Ono što je najstrašnije, ni radnici Parking servisa nisu bili svesni prisustva malog deteta koje je spavalo na zadnjem sedištu. Jelena se srela sa kolektivnom osudom, a njen slučaj je prijavljen i Centru za socijalni rad.

Krađa automobila

Ukoliko ostavite automobil upaljen, zato što vam dete na zadnjem sedištu spava, a vama treba na primer, par minuta da "skoknete" do prodavnice, postoji mogućnost da vam automobil neko ukrade. Više puta su zabeleženi incidenti, kada lopovi kasnije shvate da na zadnjem sedištu spava dete, zbog čega i kola i dete u njemu ostavljaju na nekoj zabačenoj lokaciji. Tako roditelji nesvesno ugrožavaju bezbednost deteta.

Sudar

Kada ostavljamo decu u kolima i na dva minuta, u tim situacijama atomobil najčešće ne parkiramo po propisima. Zbog toga postoji mnogo veći rizik da neko udari u tako parkiran automobil, u kome dete sedi samo.

Nakon svih osvih razloga, nikada, ni po koju cenu, dete ne ostavljate u automobilu, čak ni na minut, bez obzira na temperaturu vazduha i starost deteta.

Kurir.rs/Blic