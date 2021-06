DALI JOJ 6 MESECI ŽIVOTA! Milica mora na transplataciju bubrega u inostranstvo, ovde za nju nema organa, dijalize, a ni POSLA!

Za tridesetogodišnju Milicu Adamović iz Beograda svaki dan je kockanje sa životom. Lekari su joj dali joj još samo šest meseci života, pa je transplatacija bubrega jedino urgentno rešenje.

Nema živog srodnika koji bi mogao da joj donira bubreg i zato je Milicina jedina nada da transplantaciju uradi u inostranstvu. Za to joj, međutim, treba izveštaj lekara koji ona nikako ne uspeva da dobije. Nudi joj se samo dijaliza i duga lista čekanja, ali ova hrabra devojka smatra da je to put koji ne vodi nikuda.

1 / 1 Foto: Kurir Televizija

"Bolesna sam od svg 18. dana života. Počeli su da me leče pogrešno od sepse u Boru, doveli su me u Institut za majku i dete u Beograd, tu takođe nisu ustanovili tačnu dijagnozu", objašnjava ona i dodaje da su joj zapravo odstranili levi bubreg jer navodno nije u funkciji.

Menja bolnice, od Tiršove do "Dragiše Mišović". Bolovi su nešto što je prati od najranijeg detinjstva

"Mislim da su mogli ranije da ustanove i urade nešto. Nisam morala da prolazim kroz pakao kroz koji sam prolazila 30 godina. Znam samo za lekare, ništa drugo, nisam išlla ni na ekskurzije, niti sam imala normalno detinjstvo. Samo sam bila u bolovima, po lekarima, pod temperaturom", navodi Milica.

1 / 1 Foto: Kurir Televizija

Ona je radila na odeljenju nefrologije u Gradskoj bolnici, gde su joj po saznanju da boluje, uz obrazloženje da ne treba da se napinje i troši, dali otkaz.

"Sve je bilo u redu, ja volim taj posao, radila sam i na VMA isto, ali kada se saznalo preko koleginice da imam tih zdravstvenih problema, onda je došlo do toga da meni radni odnos prestaje sa pričom da mi čine uslugu, da mi pomognu da se ne forsiram. Baš sam bila razočarana i tužna, dosta me to povredilo jer ne mogu da shvatim da lekari, kolege moje, nisu želeli da se zauzmu za mene, da mi otvore neka vrata, da mi pomognu da svoj život sredim", razočareno zaključuje Milica, koja je ubeđena da neće umreti kroz pola godine.

1 / 1 Foto: Kurir Televizija

"Neću umreti, naravno. Ja se ne osećam tako, ja se osećam da mogu da radim a kamo li da ću za šest meseci da umrem ako ne pristanem na dijalizu", hrabro i samouvereno priča ova devojka,koja nema nefrologa i čiji je i brat teško bolestan.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:29 MALI OLIVER DOBIO NAJSKUPLJI LEK, PA DOPUTOVAO KUĆI U BAJMOK