HITNO UPOZORENJE METEOROLOGA, SPREMITE KIŠOBRANE! Pljuskova će biti narednih dana, a stiže i novo zahlađenje!

RHMZ upozorava da se očekuju pljuskovi u oblasti Pomoravlja, Šumadije i južne Srbije. Kako je naveo meteorolog Marko Čubrilo, od sutra pa do nedelje atmosfera će se još malo destabilizovati te će pojava grmljavinskih pljuskova biti češća i više neće biti ograničena na poslepodnevne časove, već će ih biti i u toku ranog jutra kao i tokom noći.

On navodi da će CAPE vrednosti još malo porasti i ponegde, posebno sutra i u petak mogu dostizati i oko 2000J/kg, što je dovoljno za pojavu lokalnih vremenskih nepogoda."Gde će se te nestabilnosti pokrenuti nije moguće unapred predvideti i nema smisla ni pitati hoće li ih biti iznad nekog manjeg lokaliteta, ali za sad stoji signal da bi ih sutra najviše trebalo biti sredinom dana, ali i kasno posle podne pa čak i noći ka petku. Najmanja verovatnoća je i dalje na jugu regiona, ali će ih biti i tamo. Vazdušno strujanje će biti severno tako da će pljuskovi imati pravac kretanja sever-jug", rekao je meteorolog.

Kako navodi, u noći ka nedelji preko istočne Evrope će se najverovatnije premestiti hladan front, koji bi uz prolazno jak severozapadni vetar, prolaznu kišu ili pljuskove doneo i osveženje, te bi u nedelju i početkom naredne nedelje bilo relativno sveže, noću ponegde i hladno.

"Do nedelje maksimumi od 24 do 28 stepeni Celzuijusa, a u nedelju i početkom sledeće nedelje od 15 do 23 stepena Celzijusa.

Posle 16.06. za sada stoji signal za postavljanje anticikloana sa svojim jezgrom istočnije od nas što bi ka nama pokrenulo strujanje vrlo toplog vazduha iz severne Afrike i ako se takva sinoptika ostvari, to će biti pravi jači talas vrućine ovog leta. Makismumi bi brzo stigli do oko 30 stepeni Celzijusa (u naredni petak), a za naredni vikend bili u daljem porastu i mogli bi ponegde dostizati i 34 stepena Celzijusa", kaže Čubrilo.

Međutim, on navodi da je taj interval još dosta dalek, te da će konačna procena biti moguća tek za oko 4-5 dana ali za sada je prognostički materijal po pitanju ovog otopljenja vrlo usklađen i simulira se na gotovo svim proračunima.

"Otopljenje bi u početku trebalo biti praćeno suvim vremenom, dok bi posle 23.04. moglo postati veoma nestabilno s obzirom da dugoročni prognostički material oko tog datuma simulira razvijanje ciklona nad središnjom Evropom. Otopljenje bi po proceni dugoročnog ECMWF-a (EPS) potrajalo do pred sam kraj meseca, dok bi početak jula doneo sveže i nestabilno vreme.

Sve je to daleka budućnost ali vrlo se lako može desiti da posle 17.06. imamo prvi jači topao talas, a do tada umereno toplo i nestabilno uz prolazno osveženje oko 13.06", naveo je meteorolog.

