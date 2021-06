BITKA NA KOŠARAMA JE ZAVRŠENA 10. JUNA, ALI TO NIJE BIO KRAJ: Pukovnik Šljivančanin za Kurir o paklu koji je tek usledio

Penzionisani pukovnik Duško Šljivančanin često je u medijima govorio o trenucima najvećih iskušenja njegove domovine, a kako je na današnji dan završena bitka na Košarama, prisetio se govoreći za Kurir trenutaka najvećih iskušenja njegove domovine.

- Ovi dani juna meseca kada se očekivao završetak rata bili su veoma teški jer je vršen veliki pritisak jer je u to vreme avijacija intenzivno bombardovala položaje jedinica prištinskog korpusa na prostoru Kosova i Metohije, a posebno na državnoj granici - rekao je on, objasnivši da su u to vreme intezivne borbe vođene su u reonu planine Paštrik i karaula Košare i Morine, jer je cilj bio da se uđe na teritoriju Kosova bar donekle. To je bio deo pritiska na naše pregovarače.

- Dočekao sam 9. juna da dođem na istureno komandno mesto prištinskog korpusa gde mi je naređeno da pripremim jedinice za izmeštanje. To je bio vrlo složen zadatak u smislu da je trebalo utovariti ratnu tehniku i sva ostala sredstva i istovremeno starešinama koje se nalaze na položaju sa vojnicima omogućiti da i oni pripreme svoje porodice i stvari da se ode.

- Bilo je starešina koje su bile ranjene ili poginuli, a kompletna njihova imovina je bila u Đakovici, pa smo morail da ulazimo u stanove i skupljamo sve njihovo. Bili smo iznenađeni. Situacija je neprepričljiva. Blago rečeno - neverica. Prosto ni meni nije jasno, a kamoli njima, šta se dešava. Predvodio sam kolonu 13. na 14. jun. Kad se krenulo formirao sam je tako da ide pored manastira Dečani. Ušao sam u manastir Dečani i zapalio sveće za 16 poginulih boraca iz moje jedinice i odatle je kolona krenula prema Brusu pre Kopaonika, pa smo 15. rano ujutru tek stigli - priča Šljivančanin i dodaje da smo su bili prve jedinice koje su se sukcesivno izvlačile.

foto: Printscreen YouTube

- Slao sam ekipu i u Brusu je bilo spremno mesto gde jedinica dolazi i što je bio veliki rizik jer su u tom periodu presretali kolone, pojedinačna vozila, kidnapovali ljude. Kada smo došli u Brus bili smo smešteni u osnovnu školu i da je tadašnje rukovodstvo opštine Brus i ceo taj kraj nas dočekao dostojanstveno. To nas je posebno obradovalo posle svih muka. Javno se zahvaljujem svima koji su tada bili tu.

foto: Kurir/J.S.

- Nisu bili laki dani. Trebao je obići porodice ranjenih, poginulih. Neki vojnici su posle više od godinu dana po prvi put otišli kući. Na mene je poseban utisak ostavio Brus i malinjaci, jedno jutro sam u restoranu popio kafu koja nikad nije bila slađa. Prvi put sam osetio tu osetio slobodu. Prosto je bilo čudno što niko ne puca na nas. Neverovatan je taj osećaj slobode - zaključio je naš sagovornik i dodao da i dan danas kada prolazi kroz Brus svrati na isto mesto, na istu onu kafu, najslađu moguću koju je pio pre 22 godine.

Bitka na Košarama počela je 9. aprila 1999. godine i okončana 10. juna, odnosno potpisivanja takozvanog Kumanovskog sporazuma i povlačenja jugoslovenske vojske sa Kosova i Metohije. Trajala je 67 dana do potpisivanja Kumanovskog sporazuma.

Kurir.rs / Suzana Trajković