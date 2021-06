DEVOJČICA (9) SUDSKI PRIPALA OCU KOJI JE TUČE I OD KOGA BEŽI! Ispovest očajne majke: Ostavio me je dok sam bila trudna sa njom

Devetogodišnja K. P. iz Beograda prinuđena je da živi sa ocem, od koga beži i koji je tuče, a koji je godinama nije vidao i čiju je majku ostavio tokom trudnoće, jer je tako odlučio sud na osnovu sumnjive preporuke Centra za socijalni rad Rakovica.

Majka ove devojčice Marijeta Savić kaže da je takvoj situaciji doprineo niz nelogičnih odluka, a sumnja I u zloupotrebu zaposlenih u pomenutom centru. Sve ovo je još strašnije jer traje godinama. Devojčica učestalo beži od oca, a njeno fizičko i psihičko zdravlje je ugroženo. I niko baš ništa ne preduzima tim povodom. Marijeta Savić ispričala je kroz kakvu agoniju ona i njena ćerka prolaze.

- Kada sam ostala u drugom stanju, otac moje ćerke Uroš P. nije bio za to da rodim dete. I njegova porodica je bila za to da abortiram. Odbila sam, odlučila da rodim i da je podižem sama. Uroš me je nakon te odluke ostavio iako sam bila trudna - počinje priču majka Marijeta Savić.

Posle rođenja godine su prolazile, a otac je samo povremeno viđao ćerku. U dva navrata je nije video po godinu i po dana. Međutim, u februaru 2019. godine otac Uroš P. podneo je tužbu i zatražio samostalno starateljstvo, navodno, "zbog narušenog zdravstvenog stanja majke”. Ono što se potom dešavalo, u najmanju ruku je čudno. Ja imam bipolarni poremećaj, ali sam pod konstantnom terapijom i nemam nikakve ispade koji bi se na bilo kakav način odrazili na moje dete. Nikada nisam sebe ili nju ugrozila, moje radne kompetencije nisu ugrožene, a o meni kao o roditelju sudski veštaci 2015. i 2020. godine govore u superlativu. O tome postoje i nalazi sudskih veštaka - kaže majka devetogodišnje K. P.

Ne vrede ni nalazi sudskih veštaka

Marijeta Savić veštačena je dva puta, a u nalazima veštaka, ona je okvalifikovana kao "dobar roditelj sa nekompromitovanim roditeljskim kapacitetom". Međutim, dijagnoza bipolarnog poremećaja bila je okidač za diskriminaciju od strane CZSR Rakovica I oca deteta, iako nikada nije imala nikakav ispad koji bi uticao na dete. Kako zbog toga nisu mogli da joj oduzmu starateljstvo, smislili su još bizarniji razlog.

- Nakon samo jednog ročišta, dete je privremenom merom suda, a po urgenciji Centra za socijalni rad u Rakovici, krajem 2019. dodeljeno ocu na samostalno staranje! Brutalno su je otrgli od mene, iz jedinog doma za koji je do tada znala - priča majka.

Ona kaže da je razlog za urgenciju GCSR bio taj što je, u skladu sa zakonom i svim važećim popisima, odlučila da dete školuje od kuće, u istom modalitetu u kojem se danas školuje najveći deo Srbije. A razlog za takvu odluku majke bio je vanserijski talenat K. P. koja je istovremeno pohađala dve muzičke škole i svira dva instrumenta.

- Epilog je da moje dete, koje je od rođenja sa mnom, nestručno i bez ikakve procene, kao i bez ikakvog razgovora Centra za socijalni rad sa mnom, biva sa naznakom "hitno" prebačeno u očevo domaćinstvo - priča Marijeta Savić. Da sve bude još crnje, dete se sa ocem ne oseća komotno, često beži od kuće, a majci šalje i fotografije masnica kada je otac istuče! Pored oca, u istom domaćinstvu žive njegovi roditelji i brat, koji je razveden. Sada njih četvoro vežbaju roditeljski autoritet na detetu koje cela ta familija nije želela još 2011. godine priča majka. Za dve i po godine održana su samo dva ročišta, promenjeno troje sudija. A dete trpi. Moja ćerka je više puta bežala od oca. Nesrećna je. Najstrašnije je što je niko nikada nije pitao šta ona želi. Sa njom niko nije razgovarao. Nisu pričali ni sa mnom. Nisu došli da pogledaju uslove u kojima živi i odrasta pre preporuke koju su dali 2019. godine - priča Marijeta. Do tog momenta, od rođenja devojčice, starateljstvo nad K. P. bilo je samo formalno zajedničko, jer se otac, po rečima majke, minimalno uključivao u odgajanje i vaspitanje ćerke.

"Šalje slike kada je izudara"

Marijeta Savić tvrdi da Centar za socijalni rad Rakovica čini sistemsko nasilje nad njenom ćerkom.

- Tokom celog života K. P. njen otac usmerava fokus na mene i pravno i psihički me iscrpljuje - pokreće pravne procese, odbija da viđa ćerku u regularnim okolnostima, već traži izvršenje uz pomoć policije (što nije prihvaćeno od strane nadležnih organa), traži da mu se hitno vrati dete koje po noći pobegne od njega... Ćerka je sada starija i u svojim porukama detaljno opisuje situaciju u kući, šalje mi radove kojima opisuje svakodnevicu, fotografije kada je otac izudara, govori kako je ne leče dok je bolesna, piše veoma potresne poruke svima kako je onemogućavaju da vežba instrumente i ide u muzičku školu, počinje da beži u komšiluk i obližnje porodice tražeći bilo kakvu zaštitu - priča majka devojčice i dodaje da joj Uroš P. ne dozvoljava da se približi detetu pod pretnjom krivičnom prijavom.

Pokušao da otkupi starateljstvo

Otac Uroš P. je pokušavao da za 1.000 evra otkupi roditeljska prava od majke. Prvo je novac nudio lično Marijeti Savić, a zatim je nudio i posredno, preko bliskih osoba, koje su zbog toga podnele krivičnu prijavu. Jednoj od osoba Uroš P. je rekao da ga ne interesuje da dete kod njega provodi većinu vremena, već želi da primora majku da "sluša šta on kaže, da ispunjava njegove zahteve i postupa u skladu sa njima".

