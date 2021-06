PUN REZERVOAR U SRBIJI 7.100 DINARA, A U CRNOJ GORI 48 EVRA: Zašto je gorivo kod nas gotovo najskuplje u regionu!?

To se naročito vidi s dolaskom sezone, pa oni koji se upute na more ovih dana, biraju gde će da pune rezervoar. Ako biste da poredite - pun rezervoar "evro dizela" od 45 litara u Srbiji košta 7.100 dinara, dok je u Crnoj Gori za tu količinu goriva potrebno manje od 50 evra (48).

Naši građani koji žive blizu granica inače odlaze preko granice da bi natočili svoje rezervoare. Takva je situacija na granici sa Bosnom i Hercegovinom, budući da cena dizela iznosi negde oko 110 dinara, ili nešto manje od jednog evra. U Srbiji s druge strane, konstanto raste. Dizel trenutno košta 157 dinara, u zavisnosti od benzinske stanice.

U čemu je caka?

Najviše, kako objašnjavaju za naš portal iz Udruženja naftnih kompanija Srbije, a i kako se vidi na grafikonima koje su nam ustupili, u državnim davanjima, odnosno zahvatanjima. Građani BiH plaćaju samo dva nameta.

Podsetimo, u Srbiji su na litar goriva državna davanja 82 dinara.

- Imate deo koji je deo naftnih kompanija, a drugi je vezan za državne dažbine. Kod nas, državne dažbine čine oko 56 odsto cene. Kada kupite litru benzina za 151 dinar, 86 dinara su državne dažbine. U svakoj zemlji se ovo razlikuje. Zemlje koje su na moru imaju daleko povoljnije uslove za kupovinu naftnih derivata, jer se naftom trguje na Mediteranu. Razlika u tim kompanijskim cenama je daleko manja od državnih dažbina. Na primer, Bosna i Makedonija imaju prilično malo dažbine, za razliku od nas - rekli su ranije za naš portal iz UNKS.

A kod nas kompanije pre nego što izbace benzin na tržište moraju da plate nekoliko dažbina, odnosno budžetskih stavki.

- pdv,

- akciza,

- naknada za obavezne rezerve od 15.10.2014.

- naknada za unapređenje energertske efikasnosti od 01.07.2019.

- naknada za markiranje goriva od 01.02.2014.

- naknada za monitoring kvaliteta goriva od 01.12.2015.

foto: Profimedia

Cena "crnog zlata" nastavlja da raste ovih dana i na svetskom nivou, pa je barel nafte tipa brent, koji je jedan od repera za stanje globalnog tržišta, premašio 71 dolar. Ovo je delom posledica očekivanja od novog sastanka Organizacije zemalja izvoznica nafte i njihovih saveznika (OPEK+), a naftaši veruju da će cena nastaviti da raste i zato što je potražnja za naftom sve veća.

Tome doprinosi početak letnje sezone i godišnjih odmora, a optimizam raste i zbog oporavka globalne privrede i zato što se sve više zemalja otvara jer je epidemiološka situacija sa korona virusom bolja iz dana u dan.

Od početka marta do početka juna, cena goriva u Srbiji povećana je za pet do devet dinara po litru, u zavisnosti od vrste i kvaliteta derivata koji vozači sipaju u svoje rezervoare. To, praktično, znači da je za pun rezervoar sada potrebno izdvojiti i do 450 dinara više nego pre tri meseca.

Kurir.rs/Biznis Telegraf