PROF. DR NADEŽDA BASARA, DOKTORKA KOJA MATIČNIM ĆELIJAMA VRAĆA IZ MRTVIH, ZA KURIR: Moj put je PUT SVETOG SAVE!

Studenički tipik, u kome Sveti Sava još u 13. veku zabranjuje nadrilekarstvo i savetuje kako se postupa pri masovnim oboljenjima, što podrazumeva i da bolesnik treba da odlazi iz bolnice s otpusnom listom, na mene je ostavio veliki trag. Čovek čoveku treba da bude lek, učio nas je Sveti Sava, i zato svaki lekar ne bi trebalo da zaboravi hrišćanske zavete, kaže u intervjuu za Kurir prof. dr Nadežda Basara, direktorka interne medicine u bolnici "Sankt Franciskus" u Flenzburgu u Nemačkoj, žena koja je brojne ljude izlečila od leukemije transplantacijom matičnih ćelija koštane srži i kojoj je patrijarh Porfirije uručio Orden Svetog Save drugog reda u Hramu Svetog Save.

Patrijarh Porfirije istakao je vašu samarjansku ljubav, gde ste se pri lečenju pacijenata sa ovih prostora odrekli materijalne nagrade koja vam pripada, i da je za vas uvek na prvom mestu bio čovek...

- Za lekara je veoma važno da ga u lečenju vode znanje i umeće i, naravno, ljubav prema čoveku kome je pozvan da pomogne. Ako nema te ljubavi, i ako nema vere u izlečenje i kod onoga ko se leči i onoga ko ga leči, put do izlečenja koji je kod malignih bolesti vrlo dug i težak, još je teži.

U govoru u Hramu ste pomenuli stradale pretke vašeg supruga u Jasenovcu, kao i vojevanje vaših u balkanskim ratovima i u Velikom ratu. Čini se da danas mladi ne mare za pretke i istoriju?

- Zato i želim da mlade ljude, naše potomke, podsetim na važnost porodice i predaka, na ljubav koju u sebi jedni prema drugima osećamo. I posle prvih reakcija na moj govor, mislim da sam u tome uspela. Jer kako drugačije objasniti da mi se članovi šire porodice koji se godinama nisu javili, u poslednja tri dana ne samo javljaju i čestitaju već, hvala bogu, i o najnovijim dešavanjima pripovedaju. I ne samo oni, pišu mi pacijenti i prijatelji.

Jesmo li kao ljudi zaslužili koronu i čemu nas je ona naučila?

- Nismo je zaslužili. Korona nas je naučila koliko su porodica i njena podrška važne, koliko je zdravlje važno i koliko su, u suštini, materijalne stvari nevažne u životu.

Kako zdravo živeti

Čaša vina ne šteti

Izjavili ste da genetika utiče na to da li će neko dobiti rak, ali i sam način života. Kazali ste da ne treba pušiti jer to dovodi do raka pluća, ali da treba jesti mediteransku hranu i izbegavati crveno meso jer izaziva kolorektalni karcinom. Da li je čaša vina dnevno zdrava?

- Mala časa vina uz ručak ili večeru ne šteti. Živela sam i radila u Parizu 1990. i 1991. Francuzi imaju tzv. sal de gard (salle de garde), gde lekari ručaju, uz posebna pravila ponašanja, i čak i za vreme ručka popiju čašu vina, što je u Nemačkoj nezamislivo.