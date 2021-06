STANISLAV (21) ŽIVI U KUĆI OD BLATA I TRSKE, KUPA SE VODOM IZ BALONA! Ima tako male snove, OD OVOGA DUŠA BOLI (VIDEO)

Stanislav je završio GSP školu, ima položenu B i C kategoriju, ali premalo godina za profesionalnog vozača

Stanislav Jovković (21) iz Ralje kod Sopota, živi u bedi, a ima tako male, ostvarive snove.

Ovaj mladić sa roditeljima živi u kući staroj 80 godina, napravljenoj od trske i blata, koja pitanje je kada će pasti sama! Da se zidovi već odvajaju, uvideli smo i sami prilikom posete ovoj porodici. Da tuga bude još veća, mladi Stanislav živi bez struje i vode, u 21. veku u toj svojoj 21. godini.

1 / 4 Foto: Nemanja Nikolić

- Ova kuća ne može da se popravi, i jedino čemu se nadamo jeste da neće da nam se sruši na glavu. Od 2011. godine živimo u mraku, sada ni nema tehničkih mogućnosti da struju uvedemo. Živimo i bez vode, pa balone sa vodom za piće i kupanje donosim u kolicima, od komšije. Rečeno nam je da voda može da se sprovede do kuće, ali da nam je za to potrebno 90.000 dinara. Taj novac nemamo jer je majka nezaposlena, otac radi za 30.000 dinara, a plata mu nije redovna, a ja radim fizičke poslove za dnevnicu - ispričao nam je, ogolivši se u potpunosti.

- Teško mi je da ovako živim, posebno u ovim godinama. Mogu da se okupam tek kad dovučem vodu od komšije, ugrejem je u loncu na peći na drva, i to kada se sklonim od roditelja. Nekad, kad je lepo vreme okupam se i iza kuće - ispričao nam je mladić koji spava u sobici koju čine šporet i dva kreveta i koju deli sa ocem Miladinom i majkom Sibom.

00:37 Stanislav živi u kući od blata i trske, kupa se vodom iz balona

Inače, zbog loših uslova života, Centar za socijalni rad je porodici Jovković oduzeo dve tada maloletne sestre, Tamaru i Kasandru. Tamara je u drugom gradu, u hraniteljskoj porodici u kojoj je u jednom trenutku bio i on, odakle je pobegao zbog, kako kaže, maltretiranja. Sestra Kasandra smeštena je u Dom za nezbrinutu decu u Sremčici, ali ni sa njom nema nikakav kontakt. Muku porodice nosi kao veliko breme, ali se trudi, ima ciljeve.

- Znate, gde god da odem svuda je lepo, ali se uvek ovde vratim. Ovo je moja porodica, moj život. Tu sam se vratio i uprkos uslovima. San mi je da imam normalnu kuću i uslove za život, da budem profesionalni vozač. Završio sam GSP školu, i imam položeno B i C kategoriju, ali imam malo godina da bih to radio - ispričao je on, i dodao da takođe želi da ponovo bude sa svojim sestrama.

Kurir.rs/ Suzana Trajković