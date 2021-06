PRED KRIZNIM ŠTABOM SUTRA OVIH 5 MERA: Evo koje promene možemo da očekujemo i koji datum je ključan

Krizni štab za borbu protiv korona virusa zaseda sutra u 16.30 sati, a pored analize trenutne epidemiološke situacije od struke se očekuje dodatno popuštanje mera.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je Grad Beograd pripremio nekoliko zahteva za sutrašnju sednicu.

- Naši zahtevi su da se produži radno vreme ugostiteljskim objektima do 1 sat, da se dozvoli muzika do 24 sata, omogući izvođenje žive muzike uz poštovanje svih mera. Gradski zavod za javno zdravlje je pre nekoliko meseci propisao mere kako živa muzika može da se izvodi - rekao je Vesić za TV Pink.

Jedan od zahteva je, navodi, i da se dozvoli izvođenje nastave u prirodi, dozvola da se održavaju mature uz poštovanje svih protokola Gradskog zavoda za javno zdravlje.

- Očekujemo da se donese odluka da se od 21. juna u Beogradu, kao i u drugim lokalnim samoupravama u kojima je vakcinisano više od 50 odsto ljudi, omogući održavanje kongresa, koncerata, svadbi, javnih događaja koji do sada nisu mogli da se održavaju, takođe uz poštovanje propisanih mera. Gradski zavod za javno zdravlje u dogovoru sa Gradom Beogradom, Novim Sadom i invent industrijom propiso je mere za svaki od odvih događaja - kazao je zamenik gradonačelnika.

Moguća relaksacija ovih mera: 1. Produženje radnog vremena ugostiteljima do 1.00 ujutru 2. Muzika do ponoći uz izvođenje "žive muzike" 3. Nastava u prirodi 4. Proslava matura 5. Od 21. juna organizovanje javnih događaja

Značajnije popuštanje 21. juna?

Od struke se i sutra očekuje relaksacija postojećih mera, međutim, neko značajnije opuštanje moglo bi da usledi 21. juna.

To je datum koji se u poslednje vreme najčešće pominje, te se tada očekuje da bude dozvoljeno i organizovanje svadba, proslava i drugih manifestacija.

Ipak, sve to je moguće samo uz masovnu vakcinaciju, posebno mlađeg dela populacije. To je ono što struka svakodnevno ističe, a to je nedavno rekao i dr Branislav Tiodorović.

- Cilj je da se spustimo na ispod 100 infekcija dnevno i do pomenutih 60 do 70 odsto imunizovanih. Rok za ukidanje mera uzet je 21. jun kao Dan muzike. Ako se sve lokalne zajednice potrude da se postignu zacrtani rezultati, ukidanje mera mogli bismo da pomerimo i na polovinu juna - zaključio je nedavno dr Tiodorović.

Podsetimo, u Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 7.867 građana od kojih je 119 novozaraženo.

Preminulo je sedam pacijenata dok se na respiratorima širom zemlje nalaze 22 obolela.

(Kurir.rs/Beta)