PRVI TURISTI IZ SRBIJE VEĆ SE BAŠKARE: Evo kakve nas cene HRANE I SMEŠTAJA čekaju na crnogorskom primorju

Letnja turistička sezona u Crnoj Gori je počela, istina stidljivo, ali se na plažama već baškare turisti i to mahom iz Srbije i kontinentalnih gradova Crne Gore.

Državljanima Srbije nije postavljen nikakav uslov prilikom prelaska granice u smislu PCR testiranja odnosno dokaza o preležanom kovidu-19 ili potvrdi o vakcinaciji protiv korona virusa, što će zasigurno biti plus crnogorskim turističkim vlastima da dodatno privuku turiste iz Srbije.

Turisti koji planiraju da krenu na odmor put Crne Gore, posebno u vlastitoj režiji, bez prethodno uplaćenog aranžmana preko turističkih agencija, uveliko se raspituju o cenama koje će ih dočekati na crnogorskoj obali Jadrana.

Na početku letnje sezone cene su - kako su i obećali turistički zvaničnici Crne Gore - pristojne i prilagođene prosečno platežnom turisti.

Primera radi, prostran i lepo uređen apartman u Dobroti kod Kotora u junu košta 25 evra dnevno, a može da primi četvoro gostiju. U Herceg Novom cene apartmana za četiri osobe su od 30 do 50 evra, zavisno od blizine plaže, opremljenosti apartmana i veličine.

U Budvi, koja je omiljena destinacija turistima iz Srbije, trokrevetni apartman sa dodatnim pomoćnim ležajem u junu može da se iznajmi za 35 evra, dok je cena onih prostranijih i luksuznijih i do stotinu evra dnevno.

Plažni mobilijar i parking Kad je reč o plažnom mobilijaru cene takođe "šaraju" u zavisnosti od mesta do mesta. Tako je, primera radi, na plaži Plavi horizonti, jednoj od najlepših peščanih plaža na crnogorskom primorju, iznajmljivanje suncobrana i dve ležaljke 15 evra dnevno. Cena je opravdana blizinom Porto Montenegra - ekskluzivnog letovališta za goste sa dubokim džepom. Plažni mobilijar za sada je na Žanjicama besplatan. Na plaži Jaz dve ležaljke i suncobran koštaju 10 evra, a tolika je cena i u Budvi, Rafailovićima, Sutomoru, Petrovcu, Baru i Ulcinju. U svakom većem mestu na crnogorskom primorju postoje gradske plaže gde je moguće samo spustiti peškir bez iznajmljivanja ležaljki i suncobrana. Turisti koji dolaze automobilom na Plave horizonte trebalo bi da plate parking tri evra dok je parking na Jazu za sada besplatan.

U Petrovcu je cena trokrevetnog apartmana u junu od 30 evra pa naviše dok je u Sutomoru cena tradicionalno niža i iznosi oko 25 evra za trokrevetni lepo opremljen apartman udaljen stotinak metara od gradske plaže.

U Baru i Ulcinju cene su šarenolike. Četvorokrevetni apartman sa terasom, odvojenom spavaćom sobom i kuhinjom, opremljen novim nameštajem, klima-uređajem i plazma TV može da se iznajmi za 40 evra. U cenu je uračunat i parking u dvorištu vile.

Ručak od tri evra

Cene hrane i pića su u rangu pretprošlogodišnjih. Espreso košta od 1,20 evra u Sutomoru, 1,60 na plaži Žanjice, 1,70 na Velikoj plaži u Ulcinju, a tri evra na Plavim horizontima i u lokalnim kafićima u Budvi.

Limenka gaziranog pića košta od 1,8 evra u Sutomoru, 2,20 evra u Petrovcu, a tri evra na Plavim horizontima i u Budvi. U zavisnosti od ekskluziviteta lokala i cene idu naviše.

Cene u restoranima brze hrane slične su beogradskim - pljeskavica košta 1,80 evra, punjena 2,5 evra, a pileće belo meso u somunu ili tortilji tri evra. Cene kuvanih jela kreću se od tri do sedam evra po porciji, a salata od 1,5 do četiri evra. Pica na parče je od evro, koliko košta u Sutomoru, do tri evra u Budvi dok je pica u piceriji od šest do 12 evra.

Palačinka košta evro, koliko i kesica kokica, nešto su skuplje američke krofnice za koje bi trebalo izdvojiti 1,5 evro. Kolači u poslastičarnicama koštaju od dva evra, a voćni kupovi su duplo skuplji.

(Kurir.rs/Telegraf)