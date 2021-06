ZAVRŠENA SEDNICA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA: Nove mere obradovaće sve! Ovo je novih 5 odluka

Sednica Kriznog štaba, na kojoj će biti analizirana trenutna epidemiološka situacija, počela je oko 16.50.

Očekuje se da će Krizni štab doneti odluku o dodatnom popuštanju mera, a pre svega, kako prenose mediji, u vezi sa održavajem matura, svadbi i drugih proslava i okupljanja, uz određene epidemiološke mere.

- Duži vremenski period imamo stagnaciju, situacija u bolnicama nam je sasvim zadovoljavajuća. U ovom trenutku imamo manje od 500 pacijenama u celoj Srbiji u bolnicama koji se leče od Kovida-19 - rekao je Zoran Gojković.

Ovo su mere koje su donete na današnjoj sednici:

- Sve prodavnice na dalje mogu da rade od 0 do 24 sata, nema više ograničenja. Sa poštovanjem preventivnim epidemiološkim merama.

- Ugostiteljski objekti koji su na otvorenom imaju neograničeno radno vreme. U zatvorenom prostoru do 1 sat iza ponoći. Takođe dozvoljeno je i puštanje muzike u zatvorenom delu lokala, kao i u baštama.

- Relakciranje, prisustvo publike na stadionima. I to sa kapacitetom (otvoreni tereni) do 50 odsto kapaciteta, a u zatvorenim halama do 30 posto kapaciteta.

- Omogućeno okopljulanje u zatvorenom i otvorenom do 500 ljudi. Gde je više od 500 posetilaca to ne može da se radi bez saglasnosti Kriznog štaba, tačnije bez posebne dozvole.

- Shotno tome, proslave mature su dozvoljene uz ovaj uslove - naveo je Gojković.

- Relakciranje mera važi i to da su sada dozvoljene ekskurzije za đake, kao i rekreativna nastava koje se organizuju uz saglasnost sa Ministarstvom prosvete.

Ranije danas ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da očekuje da na Štab donese odluku da se održe maturske večeri, u skladu sa poznatom regulativom, kao i zdravstvenim preporukma, jer je to najznačajni dan u životima svih malih i velikih maturanata.

Inače, u Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 8.287 građana od kojih je 124 novozaražena.

Preminulo je osam pacijenata dok se na respiratorima širom zemlje nalaze 24 obolela.

Ukupan broj datih doza: 4.988.039. Ukupan broj građana koji su primili prvu dozu i onih kojih su primili obe doze: 2.665.581. Ukupan broj građana koji su primili obe doze: 2.322.458.

Lončar o popuštanju mera

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas ranije uoči današnje sednice da će nadležni maksimalno izaći u susret koliko mogu u popuštanju mera, ali da je sigurno da se neće ići u korist sopstvene štete.

- Jedna od tema biće i stanje u zdravstvenom sistemu, epidemiolozi će reći svoje viđenje, na osnovu brojki, i budite sigurni da ćemo maksimalno što možemo da izađemo u susret - izaći, ali nećemo ići u korist svoje štete, da nam se prerano opuštanje, ne bi vratilo kao bumerang u vidu većeg broja zaraženih - rekao je Lončar novinarima na primopredaju ambulantih vozila za zdravstvene ustanove u Srbiju, kao donaije SAD.

Grad Beograd ima nekoliko zahteva

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je Grad Beograd pripremio nekoliko zahteva za sednicu.

- Naši zahtevi su da se produži radno vreme ugostiteljskim objektima do 1 sat, da se dozvoli muzika do 24 sata, omogući izvođenje žive muzike uz poštovanje svih mera. Gradski zavod za javno zdravlje je pre nekoliko meseci propisao mere kako živa muzika može da se izvodi - rekao je Vesić.

(Kurir.rs)