SVETSKI DAN DAVALACA KRVI: Institut pun dobrovoljaca, a ovo je što treba da znate o transfuziji!

Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se danas, u cilju podizanja svesti građana o važnosti dobrovoljnog i redovnog davanja krvi.

Ovogodišnji slogan je "Neka svako srce kuca", a poseban fokus ovogodišnje kampanje i Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi je uloga mladih u obezbeđivanju sigurnih rezervi krvi.

Iz Instituta za transfuziju Srbije krvi kažu da nam dnevno nedostaje od 50 do 100 jedinica krvi.

- Svetski dan dobrovoljnih davala krvi se obeležava sa idejom da promovišemo ideju dobrovoljnog davanja krvi. Zahvaljujući medijima mi zaista pričamo svakodnevno o značaju dobrovoljnog davanja krvi, ali danas je to poseban dan i zaista pozivamo sve one koji su zdravi, koji se dobro osećaju da odvoje malo svog vremena. Nama svakoga dana treba da se odazove 300 do 350 ljudi, ali svakoga dana 365 dana u godini potrebno je da se kontinuirano prikuplja krv i zbog toga nam je značajna pomoć svih ovih dobrih ljudi koji se svakodnevno odazivao - rekla je Milica Jovičić iz Instituta za transfuziju krvi, dodajući da njihova sala od jutros puna i da je velika verovatnoća da će doći do željene brojke.

Postoji i onaj broj ljudi koji žele da da svokju krv, ali zdravstveni parametri im to ne omogućavaju.

- Da biste dali krv morate da imate između 18 i 65 godina. Muškarci mogu da daju krv na tri meseca, odnosno na 12 nedelja, žene na tri meseca ili na 16 nedelja. Pre svega je potrebno da budete zdfravi, da nemate nikakva teža, maligna, hronična oboljenja srca, pluća, jetre, bubrega. Postoji čitav niz privremenih kontraindikacija, a naš zadatak je da ni na koji način ne naškodimo onome koji daje krv, a da mu odgovara.. Naravno da ta krv bude u svakom pogledu bude pogodna za onog ko je prima. Tako da postoji čitav niz razloga zbog kojih neko ne može da daje krv možda privremeno, ali najbolji način da to proverite jeste da dođete u Institut, popunite upitnik, koji je jedan kompletan upitnik vašeg zdravstvenog stanja. Preilikom svakog davanja, mi kontrolišemo krvnu sliku, vrednost hemoglobina mora biti dosta zadovoljavajuća, da vam uzimanje te jedinice ne bi ugrozilo vaše zdravlje. Prolazite lekarski pregled, merenje pritiska, proveru srca, pluća. Dobijate jedan mini pregled svog zdravlja i samo ako ste zaista je ono dobro mžete dati krv - završava Jovičićeva.

