VELIKO POPUŠTANJE: Od danas slobodno u kafane i prodavnice, dozvoljene i proslave mature OVO SU 5 MERA KRIZNOG ŠTABA

Na današnjoj sednici Kriznog štaba odlučeno je da se, zbog povoljnije epidemiološke situacije, popuste epidemiološke mere, a one se pre svega odnose na ukidanje ograničenja radnog vremena za ugostiteljske objekte i prodavnice.

Nove mere će važiti od srede jer neke izmene zahtevaju sednicu Vlade.

To znači da ćemo od srede moći gotovo bez ograničenja da idemo u kafane i prodavnice.

Ovo su pet mera koje su danas usvojene:

1. Dozvoljena su okupljanja u otvorenom i zatvorenom do 500 ljudi, a preko toga je potrebna dozvola Kriznog štaba.

foto: Printscreen Tanjug

2. Dozvoljeno je prisustvo publike na stadionima i to sa kapacitetom do 50 odsto popunjenosti, a u halama, odnosno zatvorenim prostorima, biće dozvoljeno okupljanje do popunjenosti od 30 odsto.

3. Ugostiteljski objekti na otvorenom imaju neograničeno radno vreme, dok je za objekte u zatvorenom radno vreme ograničeno do 1 sat posle ponoći. U ovim objektima od sada je dozvoljena i muzika.

4. Sve prodavnice mogu da rade bez ograničenja, od 0 do 24 sata, uz poštovanje epidemioloških mera.

5. Dozvoljene su i proslave mature, uz ograničenje broja okupljenih na 500 ljudi. Dozvoljene su i ekskurzije i rekreativna nastava za đake, koje se organizuju uz saglasnost sa Ministarstvom prosvete i nadležnih organa.

(Kurir.rs)