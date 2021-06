DR ŠEKLER O POPUŠTANJU MERA: Da sam korona virus rekao bih jupi, super

Virusolog Milanko Šekler rekao je povodom novih, blažih mera Kriznog štaba, da će one omogućiti virusu da ostane u populaciji i sačeka jesen.

- Da sam korona virus, rekao bih fenomenalno, 'jupi', 'super'" - istakao je dr Šekler dodajući da će virus nastaviti da cirkuliše među populacijom.

- Mi ćemo mu samo omogućiti da ostane i da nas sačeka na jesen. Na današnji dan prošle godine bilo je 57 novozaraženih, jedan preminuli, ukupno 12.500 obolelih, sada ima 715.000 ukuno zaraženih, imamo vakcinisanih 39 odsto sa obe doze, i makar jednu dozu primilo je 44 odsto, to je nedovoljno - naglasio je dr Šekler.

On je govorio i o vakcinaciji protiv korona virusa.

- Ritam vakcinacije je opao, ono što smo imali rekorde to je sads na 6 ili 7 hiljada na dnevnom nivou. Loša je i struktura vakcinihsanih, ali stariji su manje aktivni, ne idu na žurke, ne idu na svadbe, a vakcinisani su - istakao je on.

Dodao je i da je sa " ovim merama samo legalizovano ono što se već dešavalo."

- Svadbe su išle, video sam to, svuda je sve normalno radilo. Ovde je akcenat dat na kapacitetu i dužini rada objekata, a nije dat akcenat da maske moraju da se nose, distanca, ventilacija, to je stvar koja treba da spreči širenje. Nije stvar u dužini radnog vremena - objasnio je on.

