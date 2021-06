U SUBOTU VELIKO FINALE NAGRADENE IGRE UZMI RAČUN I POBEDI: Biće dodeljena ČAK TRI STANA U BEOGRADU i pet automobila!

Poslednje izvlačenje u okviru prolećnog ciklusa nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2021, biće održano u subotu u 18 časova uz direktan prenos na prvom programu Radio televizije Srbije, a tada će svoje nove vlasnike dobiti pet automobila FIJAT 500L kao i rekordna tri stana u Beogradu - dva u naselju Zemunske kapije i jedan u Beogradu na vodi.

Subotnje izvlačenje će tako biti najvrednije od kada se ova nagradna igra organizuje u Srbiji, s obzirom na to da nikada do sada u jednoj emisiji nisu izvučena tri stana u prestonici.

Svi građani imaju vremena da do petka, do kraja radnog vremena poslovnica pošte, ubace svoje koverte u poštanske sandučiće, ukoliko žele da one budu u konkurenciji za pet automobila i tri stana u subotu. Podsećamo na novinu, da će do početka drugog ciklusa nagradne igre na jesen, građani sve vreme tokom leta moći da šalju koverte sa računima i slipovima. Sve pristigle koverte će, zajedno sa svim poslatim do sada, biti u konkurenciji za nagrade i u jesenjem ciklusu.

U nagradnoj igri koju organizuje Vlada Republike Srbije, a podršku pruža Naled, pravo učešća imaju građani koji pošalju koverte sa 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, ne starijih od 1. aprila 2021, sa minimalnim pojedinačnim iznosom od 100 dinara. Fiskalne račune i slipove ne treba mešati u istoj koverti. Na poleđini koverte neophodno je napisati ime i prezime, adresu iz ličnih dokumenata i kontakt telefon dok je na drugoj strani dovoljno napisati "Uzmi račun i pobedi 2021". Pravo učešća imaju svi punoletni građani Republike Srbije.

Sve informacije o nagradnoj igri građani mogu pronaći na sajtu www.uzmiracun.rs, a na raspolaganju im je i kontakt centar putem mejla kontakt@uzmiracun.rs , za sva dodatna pitanja i podršku.

Nagradna igra "Uzmi račun i pobedi" pokazala se kao odličan put za suzbijanje sive ekonomije i Vlada Republike Srbije i NALED veruju da će ovaj i naredni ciklus nagradne igre, kao i svi prethodni, doprineti podizanju svesti građana o značaju uzimanja fiskalnih računa i dovesti do smanjenja stope sive ekonomije u Republici Srbiji.

Kurir.rs/J. P.