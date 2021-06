POSLE 15 MESECI PENZIONERI PONOVO MOGU DA SE DRUŽE: Aktivniji su nego inače, a uskoro ih očekuju i izleti!

Tokom pandemije koronavirusa stariji građani nisu mogli da se druže, a sada su posle više od 15 meseci pauze otvoreni klubovi za penzionere u Beogradu.

Predesdnica opštine Voždovac Ivana Tomić oduševljena je atmosferom u klubu za stare.

- Ovde je zaista predivno, imaju razne radionice, a naši penzioneri su svojim radom, jer su gradili ovu zemlju to i zaista hvala još jednom gradu Beogradu što radi na tome i mi ćemo naravno u saradnji sa njim raditi i dalje - rekla je Tomićeva.

foto: Kurir Televizija

Nadežda Nikolić, predsednica Klubova i dnevnih boravaka penzionera ne krije oduševljenje zbog ponovnog otvaranja tih ustanova, a posebno je srećna jer mladi, kako ističe, pokazuju veliku brigu prema starijima. A koliko samo aktivnosti sa lakoćom obavljaju, nikada ne biste pomislili da je reč o najstarijim građanima.

- Klubovi nama mnogo znače. Družimo se, uspostavljamo i večna prijateljstva. Imamo razne aktivnosti, plešemo, volimo čak i na plivanje da idemo, i to se upražnjava - rekla je Nikolićeva.

foto: Kurir Televizija

Zamenik gradonačelnika grada Beograda izjavio je da će penzioneri uskoro ponovo krenuti sa izletima.

- Veliki broj sugrađana i sugrađanki je bio u četiri zida, što je zaista uticalo na mogućnost njihove socijalne komunikacije i to će se tek odraziti na mentalno zdravlje ljudi, ne samo kod nas već i u svetu, to su tek neke posledice sa kojima ćemo se suočavati. Zato je što pre neophodno vratiti tu vrstu socijalne aktivnosti, zato tu vrstu otvaranja klubova veliki važan korak u tom pravcu. Mi smo pre neki dan doneli odluku da počnemo sa izletima za naše najstarije sugrađane koje grad organizuje. Očekujemo da će 90 do 100.000 njih ove godine otići na izlete i to je nešto što su oni zaslužili - rekao je Vesić.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:41 Penzioner iz Sremske Mitrovice stao na put prevarantima