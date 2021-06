NASILJE NAD STARIJIM ČLANOVIMA PORODICA: Najčešće se krije, a završi sa SMRTNIM ISHODOM! SVE VIŠE SLUČAJEVA MAJKE I SINOVA!

Nasilje nad starijima je često potcenjeno, skriveno i ignorisano, ali nažalost i te kako prisutno. Prema evidenciji Centra za socijalni rad u 2021. godini broj prijava nasilja nad starijima je bio 1.065 od čega su 65% žene.

Nažalost, starije osobe ne prijavljuju nasilje, a kako navodi psihijatar Tatjana Vlašković u tome ih sprečava fizička snaga i životna ugroženost.

- Oni u tim situacijama nemaju kome da se obrate. Možda ih je strah da će ukoliko prijave nekoga iz domaćinstva ko im je blizak, nastati još gora situacija - rekla je Vlaškovićeva.

Najčešći slučajevi nasilja nad starijima, koji ponekad imaju i smrtni ishod su oni između majke i sina, ali uglavnom sve potiče od detinjstva i prikrivanjem roditelja da imaju problem sa detetom.

- Dešava se da dete u adolescenciji pravi problem i treba da se leči, a majka i otac ga kriju, plaše se i sramota ih je šta će ko da kaže i onda to dete preraste u takvu nelečenu odraslu osobu sa njima i onda kada je on loše naravno da je najagresivniji prema najbližima. Ta greška kreće odmalena kada se ukućani na vreme ne obrate lekaru da se detetu pomogne - rekla je Tatjana Vlašković, dodajući da postoje slučajevi kada do tada staložne osoba počini težak zločin.

- Dešava se i da to dete, kako smo ga nazvali, dobro, normalno, ali da se prosto desi neko sumračno stanje svesti i da se u afektu sve desi, ne mora da bude da je u pitanju neki psihijatrijski pacijent - dodala je ona, a na pitanje kako sprečiti tragičan ishod u porodici i kako ololina može da pomogne, rekla je:

- Ako išta posumnjamo, ako čujemo neku viku ili dreku, ako vidimo da su baka ili deka u modricama ili da su nešto drugačiji i povučeni, trebalo bi se odmah to prijaviti Centru za socijalni rad ili policiji, pa da se vidi šta se tu dešava, ne treba kriti i na taj način biti saučesnik u svemu tome - rekla je psihijatar Vlašković.

