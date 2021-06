RODITELJI OPREZ, MAKROI ČEKAJU OVAJ TRENUTAK U VAŠOJ PORODICI! Od tog momenta lako uvlače devojke u PAKAO PROSTITUCIJE!

Oglas na pojedinim sajtovima za zapošljavanje, koji je šokirao javnost, a u kojem se otvoreno traže devojke koje će biti poslovna pratnja inostranim biznismenima, a za to dobijati od 200 do 400 evra po satu, je prevara i navlakuša, kažu sagovornici Kurira. Oni kažu da se za ovu cenu, ili tek nešto višu, podrazumeva celodnevno animiranje klijenata, kao i seksualni odnos, ali se ovim suludim ciframa maše pred očima mladih i neiskusnih devojaka kako bi se namamile da uđu u nelegalan biznis iz kojeg se kasnije jako teško izlazi.

Jelena Krunić, bivša igračica i bivša učesnica rijaliti programa, koja je tokom rada u klubovima imala prilike da upozna brojne eskort devojke kaže za Kurir da je mlade žrtve, često, prilično lako navući da uđu u mračni svet poslovne pratnje.

- Vrbuju se veoma mlade devojke koje često nemaju ni 18 godina, one koje su u svađi sa roditeljima i one koje nemaju para. Vrlo ih je lako navući na foru. One vide da danas imaju u džepu 1.000 dinara, a da sutra neće imati ni toliko. Pitanje je da li će imati uopšte. I, onda one razmišljaju, pa, zašto da ne?! - priča Jelena.

Kada je u pitanju posao poslovne pratnje, kako kaže, u prvom trenutku, često, sve krene bezazleno, ali vremenom, devojka dobija sve više zahteva za iste pare.

- U početku ima manje zahteva, a onda sve više. Da li ćeš da piješ sa njima, da jedeš sa njima, da se drogiraš sa njima, zavisi od tebe ili od tvog "poslodavca" koji ti postavlja uslove. Neke devojke određuje samo za eskort, a druge i za više. Ali na kraju uglavnom sve pružaju i seksualne usluge. Cene koje navode u oglasu su smešne. Kakvih 400 evra za sat vremena poslovne pratnje?! U najboljem slučaju 500 evra za celu noć i to za ol inkluziv uslugu - navodi Jelena i dodaje da u današnje vreme devojke najčešće nije ni potrebno vrbovati, jer one same jure buduće poslodavce.

- Devojke vide neku madam kada ode na ručak. Okružena je nekim glamuroznim momcima i devojkama. Jedu ostrige i piju ptičije mleko i svidi im se taj glamur i sjaj i počnu da izlaze na ista mesta gde i ona, pokušavajući da joj priđu - objašnjava ona.

Poslovna pratnja, ako podrazumeva kompletnu uslugu, klijenta može koštati i 1.000 evra dnevno, ali devojka od tog novca ne može da dobije više od 30-40 odsto, odnosno 50 odsto u baš rektkim slučajevima, kaže za Kurir Božidar Spasić, bivši operativac DB.

- Usluge se plaćaju menadžeru, ali svakako nisu jeftinije od 200 do 250 evra dnevno, pa sve do 1.000 evra za dan. Međutim, devojke zarađuju tek manji procenat. Ovo je posrednički posao i to nikako nisu zanosne cifre koje se pominju u javnosti.

(Kurir.rs/Ružica Kantar)

Jahting turizam Stotinak devojaka svake godine krstari Jadranom foto: Shutterstock Lažni oglasi za poslovnu pratnju ili za posao modela i manekenke naročito su aktuelni tokom letnje sezone, kaže za Kurir Božidar Spasić. A u ovom periodu, kako dodaje, kreće i jahting turizam: - Postoje devojke koje se svake godine angažuju za jahte. Računa se da se nekih stotinak devojaka iz Srbije, ako ne i više, preko leta nalazi na tim jahtama bogataša koje krstare po Jadranskom i Sredozemnom moru. Za cenu koju klijenti plaćaju podrazumeva se kompletna usluga, jer je, na kraju krajeva, kada odete na jahtu ili Dubaji sa klijentom, jako teško izvući se, čak i ako to želite.

Još jedan "posao snova" Za gole slike 100 evra Pojedine devojke na svojoj lepoti zarađuju i tako što se slikaju gole za pojedine fotografske sajtove. Upravo jedan takav oglas je aktuelan i danas. "Devojke modeli potrebni za akt fotografiju za slikanje za sajt istock.com. Potpisuje se izjava modela i saglasnost za slikanje. Uslov je minimum 18 godina. Radi se sredom i petkom u Beogradu. Slikanje traje šest sati i plaća se 100 evra. Isplata je posle obavljenog slikanja", navodi se u ovom oglasu i dodaje da je potrebno poslati minimum sedam fotografija.