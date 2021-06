CEĐENJE: Skaču cene kajsija, šljiva, bresaka i malina! KILO BOROVNICE VEĆ 2.000 DINARA!

Zbog aprilskih snegova i mrazeva i loših uslova za vreme oprašivanja ukupan rod voća ove godine biće manji za pet do osam odsto u odnosu na minulu godinu, što će neminovno uticati i na povećanje cene pre svega šljiva, kajsija, bresaka, trešanja, višanja, krušaka, malina, dunja, upozoravaju stručnjaci. Skuplje voće, kako kažu, uticaće i na cenovnik rakija, pekmeza, marmelada, sokova i ostalih proizvoda za čiju se proizvodnju voće koristi.

Mada se agroekonomisti još ne izjašnjavaju koliko bi to poskupljenje moglo da bude, svedoci smo da je zbog prolećnih vremenskih neprilika sve domaće povrće kasnilo bar desetak dana, zbog čega su cenovnici na zelenim pijacama za 20 odsto veći nego lane. Kad je o voću reč, potrošači su bili šokirani cenom od 4.000 dinara za kilogram uvoznih trešanja, dok je i kilogram borovnice sada 2.000 dinara!

Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Zoran Keserović rekao je nedavno da je u 2020. proizvedeno oko 1,6 miliona tona voća, a da su procene da će rod ove godine biti od 1,5 do 1,53 miliona tona.

- Niske temperature u februaru i martu ove godine najviše su oštetile kajsije i breskve. Izmrzlo je od 60 do 70 odsto kajsije. Breskve su izmrzle 30-35 odsto u odnosu na 2020, a niske temperature i loše oprašivanje smanjiće 15 do 20 odsto roda trešanja, 20 odsto roda višanja, 10-15 odsto šljiva, dok je šteta kod krušaka 25 do 30 odsto u odnosu na 2020. Jabuke su pretrpele minimalnu štetu, ali se očekuje veći rod za oko pet do deset odsto nego u prošloj godini - naglasio je Keserović za Beru i ocenio da se ove godine mogu očekivati više cene za skoro sve vrste voća osim za jabuke.

Reporteri Kurira posetili su užički kraj, koji je poznat po mnogim sortama šljiva, malina, a meštani su rekli da je ove godine prepolovljen rod ovog voća.

- Naša šljiva madžarka, koja je do sada uvek davala najviše roda, ove godine nije dala ni da probamo, a kamoli da napravimo neki proizvod od nje, poput domaćeg pekmeza, domaćih sokova i rakije - izjadali su se meštani Užica.

Mnogi ljudi u ovom kraju žive upravo od prodaje domaćih proizvoda - sokova, pekmeza od šljiva, kajsija i dunja, ali i od prodaje raznih vrsti rakije.

- Naši turisti dosta kupuju rakiju od malina, ali kako je rod maline prepolovljen, verovatno nećemo imati dovoljnu količinu za prodaju, te ćemo podići i cene. Berba tek treba da usledi, a do tada ko zna kakve će nas sve katastrofe snaći i vremenske neprilike, koje nam za sada, kako je krenulo, nikako ne idu u prilog - pričali su za Kurir stanovnici Mećavnika.

Na jugu Srbije, u Prokuplju, berba oblačinske višnje počinje krajem juna, a rod je slabiji i do 50 odsto u odnosu na prošlogodišnji, navodi se na sajtu grada. Prokupački proizvođači prognoziraju da bi otkupna cena višnje trebalo da bude 55 do 60 dinara za prvu klasu.

FAO upozorava Biće skuplji keks, hleb i čips Podaci Organizacije UN za poljoprivredu i hranu (FAO) pokazuju da su cene osnovnih namirnica širom sveta proteklih meseci znatno porasle i u proseku su za jednu trećinu više nego prošle godine. Šećer je poskupeo čak 60 odsto, žitarice za 26 odsto, kukuruz za 60 odsto, a slično je i sa sojom, što je direktno dovelo i do poskupljenja mesa i hleba. Razlog za drastičan skok cena osnovnih namirnica su, pored loše žetve, veće cene sirove nafte, troškova transporta, izjavio je ekspert za poljoprivredu Franc Sinabel. On ukazuje da će se skok cena sirovina osetiti i tokom svakodnevne kupovine, jer će proizvođači keksa, hleba i čipsa zbog skupih sirovina povećati cene.

Tabela - Pijačni barometar Voće Cena/kg Trešnja 200-300 Jagoda 200-250 Malina 600 Borovnica 2.000 Kajsija 300 Lubenica 100 Dinja 200 * Cene su u dinarima

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić