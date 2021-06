POČINJE SEZONA JAHTING TURIZMA: Stotinak eskort dama iz Srbije svakog leta uživa sa bogatašima na jahtama!

Oglas na pojedinim sajtovima za zapošljavanje, koji je šokirao javnost, a u kojem se otvoreno traže devojke koje će biti poslovna pratnja inostranim biznismenima, a za to dobijati od 200 do 400 evra po satu, je prevara i navlakuša, kažu sagovornici Kurira.

Oni kažu da se za ovu cenu, ili tek nešto višu, podrazumeva celodnevno animiranje klijenata, kao i seksualni odnos, ali se ovim suludim ciframa maše pred očima mladih i neiskusnih devojaka kako bi se namamile da uđu u nelegalan biznis iz kojeg se kasnije jako teško izlazi.

Međutim, Božidar Spasić, bivši operativac DB kaže za Kurir da poslovna pratnja, ako podrazumeva kompletnu uslugu, klijenta može koštati i 1.000 evra dnevno, ali, kako upozorava, devojka od tog novca ne može da dobije više od 30-40 odsto, odnosno 50 odsto u baš rektkim slučajevima.

- Usluge se plaćaju menadžeru, ali svakako nisu jeftinije od 200 do 250 evra dnevno, pa sve do 1.000 evra za dan. Međutim, devojke zarađuju tek manji procenat. Ovo je posrednički posao i to nikako nisu cifre koje se pominju u javnosti.

Spasić kaže da su lažni oglasi za poslovnu pratnju ili za posao modela i manekenke naročito aktuelni tokom letnje sezone. A u ovom periodu, kako dodaje, kreće i jahting turizam.

- Postoje devojke koje se svake godine angažuju za jahte. Računa se da se nekih stotinak devojaka iz Srbije, ako ne i više, preko leta nalazi na tim jahtama bogataša koje krstare po Jadranskom i Sredozemnom moru. Za cenu koju klijenti plaćaju podrazumeva se kompletna usluga, jer je, na kraju krajeva, kada odete na jahtu ili Dubaji sa klijentom, jako teško izvući se, čak i ako to želite - upozorava naš sagovornik.

