VUJOVIĆ: Vrhunac licemerja je Đilasov pokušaj da profitira na ekološkim temama

Članica Predsedništva SNS i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da je vrhunac licemerja Dragana Đilasa pokušaj da profitira na ekološkim temama.

Stručnjak za pljačkanje gradske kase, koji je građanima Beograda ostavio samo nagomilane dugove, sada se setio da životna sredina postoji, da tu postoje i neki problemi koji su uzgred postojali i u njegovo vreme, ali tajkuna Đilasa tada to nije zanimalo, kao što ga nisu zanimale ni trudnice, ni porodilje, ni težak život građana prestonice. Bilo je bitno samo napuniti sopstvene džepove, a za to je Dragan Đilas dokazani ekspert, kao i njegov ministar Dulić koji je kroz akciju “Očistimo Srbiju” očistio samo budžet Srbije.

Danas kada smo svest o zaštiti životne sredine podigli na najviši nivo, kada je ta tema uvrštena u sve javne i sektorske politike, a Srbija rešava višedecenijske probleme u toj oblasti, Dragan Đilas štampa propagandnu publikaciju sopstvene stranke, takozvane ekološke novine. Evidentno je da na izradi publikacije nisu radili stručnjaci, već se radi o amaterskom propagandnom materijalu s ciljem da se diskredituje sve što država radi, kao i ljudi koji se se zaista zalažu za očuvanje životne sredine. S obzirom da se radi o ozbiljnom tiražu logično je pitanje sa kojeg računa Đilas finansira štampanje novine, da li sa Mauricijusa ili neke druge destinacije gde čuva novac opljačkan od građana Srbije – rekla je Vujović.

Ona je dodala da je brigu za životnu sredinu i građane Dragan Đilas pokazao sečom platana u Bulevaru kralja Aleksandra, pljačkom Beograda kroz ugradnju podzemnih kontejnera, preplaćenim mostom na Adi i nizom drugih afera po kojma su ga Beograđani dobro upamtili.

-Svaki pokušaj da na lažnoj brizi za životnu sredinu ubere neki politički poen unapred je osuđen na propast. Da je tajkunu Đilasu stalo do životne sredine, sredstva koje daje za propagandu i obmanjivanje građana pametnije bi uložio. Tehnologije koje su danas Đilasu sporne, za koje u svom glasilu optužuje aktuelnu vlast i smatra nas odgovornim, davno su i na velika vrata uveli njegovi međusobno posvađani partijski prijatelji, sa političke scene davno nestale Demokratske stranke. I to tek pošto su prethodno zatvorili, uništili i privatizovali sve privredne gigante koji su bili nosioci srpske privrede. Dok se Đilas u svojoj propagandnoj partijskoj publikaciji služi lažima i neosnovanim uvredama u tekstu sa naslovom „Ko je Irena Vujović“, mislim da je vreme da se podsete građani ko je Dragan Đilas - nasilnik koji tuče ženu i tasta, gradonačelnik koji je beogradski budžet doveo do istorijskog minusa, propali političar koji danas želi da ubere poene na ekologiji i to na problemima koji su se u vreme njegove vlasti gomilali i koje je drugima ostavio u nasleđe da ih rešavaju. Da ne brine, mi ćemo ih rešiti – poručila je Vujović.