KRAJ ŠETNJAMA OD ŠALTERA DO ŠALTERA: Reforma javne uprave uz podršku Evropske unije

Ako ste privrednik u Srbiji sigurno ste bili u situaciji da se susretnete sa brojnim preprekama koje često nisu vidljive ili jasne. Dobijanje neke dozvole može da traje dugo, ali i ono što prethodi dobijanju konačnog rešenja može da bude komplikovan proces za nekoga ko se susreće sa državnom administracijom.

Registar administrativnih postupaka nudi informacije o svim postupcima gde zainteresovani mogu preko interneta, u par klikova, da pronađu ono što im je potrebno. Informacije o potrebnoj dokumentaciji, iznosima koje je potrebno uplatiti i na koji tekući račun, kako i gde mogu predati zahtev – sve je dostupno na jednom mestu, objašnjava Ninoslav Kekić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike. „Želimo da poreskom obvezniku, odnosno privredniku Republike Srbije učinimo sve informacije o njegovim pravima i obavezama lako dostupnim - da na jedan do tri klika on dobije sve informacije, da ne provodi vreme pred šalterima, da ne ide da se informiše na šalterima, da ne mora da okrene nekoliko brojeva telefona da bi dobio određenu informaciju nego jednostavno otišao je na Portal, ukucao je nekoliko slova, ukoliko bira po ključnoj reči i samim tim je došao do onoga što mu je potrebno“, objašnjava Kekić.

foto: Promo

Sa Registrom administrativnih postupaka ste uvek prvi pred šalterom, bez obzira na vreme kada ste po informaciju došli. Od 2.600 postupaka koliko se nalazi u Registru administrativnih postupaka, sada je dostupno oko 1.650, dok će preostali biti dostupni u fazama.

Privrednici od nove usluge imaju svoja očekivanja. Marija Ivanković Jurišić, vlasnica „Marija handmade“ kaže da za nju postojanje ovakvog registra znači postojanje jednog jedinstvenog elekstronskog šaltera.

„Za mene je to mesto na kome možemo da završimo posao u vrlo kratkom roku, da to bude transparentno, da bude olakšano, ubrzano, što nam je jako važno da ne gubimo silno vreme koje smo do sada gubili u tim fizičkim odlascima i šetnjama po raznim šalterima da prikupimo jedan, drugi, treći papir. Ono što ja eventualno očekujem od ovog Portala je i, pored te transparentnosti, i ta neka obaveza da određenu stvar dobijem u određenom roku. Da se ne dešava da nam kažu to će trajati dva meseca ili dođite tad, pa dođemo i nije gotovo itd. Dakle, ja zamišljam da ćemo moći da podnesemo zahtev za određenu potvrdu ili papir i da ćemo dobiti i neku garanciju u kom roku nam stiže određeni papir. To je jako važno jer smo i mi vrlo često ograničeni rokovima kada apliciramo za razne stvari za šta nam te potvrde u stvari i trebaju, i bitna nam je ta brzina, odnosno ušteda vremena“, kaže vlasnica „Marija handmade“.

S druge strane, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Ninoslav Kekić poziva privrednike i građane da ih kontaktiraju ukoliko primete da na Portalu nema nekih podataka i šta je to što nedostaje.

„Težićemo da i u roku od 24 časa, iako su rokovi tri dana, da pružimo odgovor da li se taj postupak očekuje u narednom mesecu ili taj postupak jednostavno je propustio organ koji je zadužen za taj postupak da popiše i da u nekom što kraćem roku ga učini dostupnim i da te informacije budu tačne. Nikako nemojte odustajati od toga da date predlog kako bi možda bilo lakše da se pretražuju određene stvari, kako bi možda bilo jednostavnije da se objasne određene stvari za određeni postupak jer ovo je naš zajednički zadatak, ovo je Portal za privrednike kao korisnike i u budućnosti za građane kao korisnike a javnoj upravi je cilj da bude u službi svojih građana“, kaže Kekić.

Pokretanje Portala Registra administrativnih postupaka, samo je jedan od rezultata reforme javne uprave, koja se u Srbiji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije.

Kako mogu privrednici da pristupe Registru? U Google pretrazi, kucanjem rap.euprava.gov.rs, ili direktno preko Portala e-Uprave. Kada uđete na Portal imate mogućnost da na četiri različita načina pronađete postupak koji vas interesuje, odnosno uslugu i to tako što ključne reči stavljate u padežu u kome otprilike ta dozvola glasi. Ukoliko vam je to teško i već ste navikli da određeni postupak podnosite recimo određenom ministarstvu ili određenoj upravi, vi možete pretraživati po drugom načinu pretrage - po instituciji. Izaberete instituciju i ključnom reči proberete nadležne postupke. Ukoliko vam je lakše prema delatnosti, ne možete da se setite koja je oblast pa ste kliknuli na saobraćaj, vi ćete u tom piktogramu dobiti sve postupke koji se odnose na saobraćaj. Klikom na na postupak koji tražite dobićete informaciju ko može da podnese zahtev. Preuzećete obrazac zahteva ukoliko nije digitalizovana usluga, ukoliko je digitalizovana klikom ćete moći otvoriti zahtev i popuniti ga elektronski i podneti zahtev na Portalu e-Uprave. Takodje, imaćete tačnu informaciju koja dokumenta su vam potrebna uz taj zahtev, tačnu informaciju ukoliko morate lično da predate zahtev, na kom šalteru, koje je radno vreme tog šaltera i u kom vremenu se primaju određeni zahtevi. Takođe ćete dobiti informaciju o tačnoj uplati i vi ste praktično dobili sve potrebne informacije.

Očekivanja privrednika „Mislim da je ovo sjajna stvar ukoliko bude prilagođena svima, svim korisnicima, od malih zanatskih radnji do velikih korporacija, da prosto svi mogu da se snađu i da mogu uspešno da koriste Portal i da završe posao. Ukoliko možemo da utičemo ili da damo neku povratnu informaciju bilo bi dobro da u ovim procedurama i postupcima koji budu obuhvaćeni na Portalu imamo možda i pregled svih aktuelnih javnih poziva ili konkursa što će biti isto sjajna prilika da na jednom mestu, da se na jednom mestu informišemo i uputimo u konkretne stvari koje nas budu interesovale“, kaže Marija Ivanković Jurišić, vlasnica „Marija handmade“ radnje iz Čumićevog sokačeta.

