BEOGRAĐANKA U SEDMOJ DECENIJI STIGLA U SIGURNU KUĆU! Pobegla od pijanog muža (80), od njegovog maltretiranja nije mogla da spava

Više od 15 odsto starijih od 65 godina doživi neki oblik nasilja, podaci su Svetske zdravstvene organizacije.

U Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu kažu da je u protekloj godini oko 1000 starijih sugrađana doživelo torturu. Osim fizičkog i finansijskog nasilja, stara lica najčešće psihički maltretiraju najuži članovi porodice.

Ukoliko vas neko gura, šamara, viče, udara, napada oružjem, daje prevelike doze lekova ili ne daje lekove uopšte, uskraćuje hranu, naziva pogrdnim imenima, uzima od vas penziju ili zloupotrebljava punomoćje, znajte da se radi o nasilju nad starijim i nemoćnim licima.

Tako je i u slučaju Beograđanke (69), koja iako u ozbiljnim godinama, nije pošteđena batina i dolaska u Sigurnu kuću. Kaže da je suprug maltretira decenijama, a da se sve pojačalo posle smrti njihovog sina.

1 / 1 Foto: Kurir Televizija

"Čitulja stoji na vratima, on se tako ponaša, urla, cela zgrada čuje. Po celu noć i dan je pijan, em je star, ima bruh, 80 godina ima, em pije lekove, a pije i alkohol. Presudilo je to što više nisam mogla da spavam, ni danima ni noćima, došlo mi je dovde, zovem sina, on kaže radim, zovem policiju, ništa..", objašnjava ona ponašanje muža i razloge zbog kojih je pod stare dane rešila da se obrati za pomoć. Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu kaže da se o nasilju nad starima gotovo nikada ne govori, a da je najčešći uzrok sramota koju osećaju. "Zato nam je važno da apelujemo na sve, naročito na starija lica kako da prepoznaju nasilje, kome mogu da se obrate za pomoć", dodala je ona.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:44 NASILJE NAD STARIJIM ČLANOVIMA PORODICA: Najčešće se krije, a završi sa SMRTNIM ISHODOM!