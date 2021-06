NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas 160 novozaraženih, preminula 4 pacijenta

U Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 9.353 građana od kojih je 160 novozaraženih.

Preminulo je 4 pacijenta dok se na respiratorima širom zemlje nalazi 19 obolelih.

foto: Printscreen

Tokom jučerašnjeg dana u Srbiji je testirano 10.621 građana od kojih je bilo 132 novozaražena.

Ono što je juče bila dobra vest jeste da smo imali najmanji procenat inficiranih u odnosu na testirane u poslednjih godinu dana.

Presek zaraženih po gradovima

BEOGRAD 21

SMEDEREVO 13

MAJDANPEK 4

NOVI SAD 4

TEMERIN 4

PRIJEPOLJE 3

ŽABALJ 3

SREMSKA MITROVICA 3

KOVAČICA 3

BOR 3

JAGODINA 3

ZRENJANIN 3

NIŠ 3

NOVI PAZAR 3

PARAĆIN 3

Ostala naseljena mesta imaju manje od 3 pozitivna lica.

Podsetimo, juče je 5 novih mera Kriznog štaba stupilo na snagu. Te mere odnose se na neograničeno radno vreme prodavnica, dozvoljeno je neograničeno radno vreme u svim baštama ugostiteljskih objekata, dok objekti koji su na zatvorenom rade do jedan sat iza ponoći, a uz to u ugostiteljskim objektima moguća je muzika uživo. Dozvoljeno je prisustvo publike na stadionima i to sa kapacitetom do 50 odsto popunjenosti, a u halama, odnosno zatvorenim prostorima, biće dozvoljeno okupljanje do popunjenosti od 30 odsto. Dozvoljene su i proslave mature, uz ograničenje broja okupljenih na 500 ljudi. Dozvoljene su i ekskurzije i rekreativna nastava za đake, koje se organizuju uz saglasnost sa Ministarstvom prosvete i nadležnih organa.

(Kurir.rs)