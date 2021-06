DOKTOR TIODOROVIĆ OTKRIVA ZA KURIR: Vakcinisani možda USKORO skidaju maske!

Moguće je da ćemo do druge polovine jula odlučiti da vakcinisani ne treba da nose maske. Da bi se to i desilo, mora više od 50 odsto punoletnih građana Srbije da bude vakcinisano, kaže za Kurir prof. dr Branislav Tiodorović, član kriznog štaba za borbu protiv kovida 19. Naš poznati epidemiolog podseća da su zasad samo u Izraelu ukinuli obavezu nošenja maski, uz neka manja ograničenja, poput domova za stare ili socijalnih ustanova gde ima nevakcinisanih ili onih koji nisu preležali koronu.

- Izrael je ukinuo obavezu nošenja maski u zatvorenom, što je bila jedina velika mera. Ali Izrael je vakcinisao ogroman broj ljudi. I u nekim državama SAD postoji preporuka da u zatvorenom kompletno vakcinisani ne nose maske. Međutim, maske će kod nas morati da budu obavezne za sve u zatvorenom jer nismo prešli cifru od 50 odsto kompletno vakcinisane punoletne populacije, a što smo smatrali da ćemo do sada učiniti. Do druge polovine jula vrlo je moguće da ćemo to uspeti i da će vakcinisani skinuti maske - ističe Tiodorović.

foto: AP/Bernat Armangue

Na našu opasku da je kolega mu iz kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, u jednom TV studiju već skinuo masku, prof. Tiodorović kaže da je to učinjeno kao primer kako ćemo moći da živimo ako svi budemo vakcinisani i da bi se ljudi motivisali da se vakcinišu.

- Dr Kon je bio u studiju i na distanci, što je veoma važno, s nekoliko njih koji su kompletno vakcinisani - navodi prof. Tiodorović.

Porast broja zaraženih tek u septembru Prof. Tiodorović ne očekuje porast broja novozaraženih pre kraja septembra ili oktobra: - A kako će nam tada zaista biti, zavisi od toga koliko ćemo imati vakcinisanih i koliko ćemo se pridržavati mera - maska, distanca i dezinfekcija, koje su i dalje na snazi. Pa ćemo na jesen videti koliko smo spremi, kada ljudi mnogo više budu u zatvorenom. Svakako, ne očekujem porast kao prošle godine, jer lane nismo imali vakcine.

Iako su protivepidemijske mere drastično popuštene, on ne očekuje povećanje broja zaraženih u narednom periodu.

- Zašto da zvanično ne dozvolimo okupljanja, kad je i sam narod to uradio? Pa zar se i za vreme mera svadbe nisu organizovale, a mature zakazivale?! Za nas je najvažniji podatak da su zatvorene sve kovid bolnice osim Batajnice i Kruševca i infektivnih klinika i odeljenja. To je dokaz da je situacija dobra, bez obzira na to što je i dalje fluktirajući broj novozaraženih na dnevnom nivou i zna da ode i preko 200. Međutim, bolnice se ne pune i ti ljudi su najčešće u nekoj lakšoj formi kovida ili se zbrinjavaju u Batajnici i Kruševcu. Najveći problem trenutno je kako privoleti mlade da se pelcuju, jer je odziv izuzetno mali.

foto: Zorana Jevtić

- Mladima i starijima koji to nisu učinili, sad je pravi trenutak za vakcinisanje. Imamo drastičan pad broja pozitivnih, mnogo su bolji uslovi nego u januaru, februaru ili martu, kada smo imali veliki broj zaraženih i mnogi su se razbolevali posle prve, pa čak neki i posle druge doze vakcine. A kod mladih mora biti drugačija motivacija - da vakcinisani lakše ulaze na festivale, svečanosti, idu na putovanja - ističe prof. dr Tiodorović i ponavlja da država ne može da uvede pozitivnu diskriminaciju za vakcinisane jer bi prekršila Ustav, ali, recimo, kafići, restorani, privatnici to mogu.

Zbog mutanata PCR ostaje za ulazak u Srbiju - S obzirom na to da se po svetu šire mutanti, da je delta soj registrovan i u nekim zemljama regiona, nije pametno popuštati mere na granicama. Osim državljana Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije, BiH, Bugarske i Mađarske, koji slobodno mogu ga uđu u Srbiju, ostali moraju imati negativan PCR. Naši državljani moraju da budu vakcinisani ili imaju negativan PCR test - kaže prof. dr Tiodorović.

(Kurir.rs/J. S. Spasić)