PEDIJATAR O VARIČELAMA: Najveći problem predstavljaju TRUDNICE koje ne znaju da li su ih preležale!

U Srbiji se na jesen planira obavezna vakcinacija dece protiv varičela.

Epidemiolog prof. dr. Branislav Tiodorović izjavio je da ne treba da čudi što bi u našoj zemlji krenuli ovim putem, jer je u nekim evropskim ono obavezno već neko vreme.

Pedijatar dr. Jelena Divčić objasnila je zašto je vakcinacija dece obavezna kod nas.

- Vakcinacija protiv varičela bila bi odlična za decu, jer bi im to olakšalo i omogućilo normalan život. Deca koja dobiju varičelu izostaju iz kolektiva tri nedelje, olus simptomi koji imaju. Pogotovo deca koja imaju neke ekceme, neurodermatitis i propratne bolesti kod njih je ta bolest još izraženija jer bolest prati svrab. Prvenstveno se javljaju promene na koži koje idu u tri stadijuma, ali taj neprijatan svrab, nemogućnost spavanja, nervoza. Kod dece koja su malo zdravija nemamo promene slične gripu malaksavost, glavobolja, bolovi u stomaku koji mogu da se jave, nego roditelji primete male tačke, koje su kao ujedi komeraca ili bubuljice, ali ove vremenom prelaze u varičelozne ospe, a to su, kako ih zovu, mali vodeni bolnčići, a zatim od 24 do 72 sata počinje izbijanje ospižca i onda dejstvo inteziteta je sve veće i veće - rekla je Divčićeva za "Redakciju", a potom upozorila na posledice ukloliko se dete ne vakciniše.

- Može da se dobije upala pluća, encefalitise, jako su problematična deca koja već imaju te promene na koži, jer kod njih još više dolazi do sušivanje tog svraba koji je užasno neprijatan. Uglavnom se sistematski leči varičela, ali s druge strane veliki problem je taj ko će čuvati tu decu. Mi ipak preporučujemo da deca budu izolovana tri nedelje, jer mi 15 dana lečimo varičelu, ali sledećih sedam dana dođe do tolikog pada imuniteta da kada pošaljemo dete u vrtić, nalepiće se neki virus na dete i onda ništa nismo uradili - rekla je doktorka, a potom fofala kako se leče varičele nakon preležane tri nedelje:

- Nakon 15 dana preporučujemo multivitaminske preparate, da bi organizmu omogućili što brži oporavak od varičele. Jako je bitno napomenuti da posle preležanih varičela imamo doživotan imunitet Veliki problem predstavljaju i trudnice koje ne znaju da li su preležale varičelu, a ako i dete dobije varičelu, a one su u drugom stanju, onda je to veliki problem za celu porodicu, a ne samo za to dete - rekla je pedijatar.

Što se tiče doba imunizacije Divčićeva je rekla:

- Varileks se preporučuje od 12 meseca života, uglavnom kada deca krenu u kolektiv, tačnije u vrtiće bilo bi dobro, tada da prime vakcinu. Daje se u dve doze, a razmak između dve doze mora da bude šest meseci. Zaista ne postoje nikakve nuspojave, čak nema ni crnila na ubodnom mestu - zaključila je pedijatar dr. Jelena Divčić.

