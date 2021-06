ROMING U GRČKOJ OSTAJE SAMO ĆE BITI JEFTINIJI: Mobilni operatori u Srbiji pripremaju ponude sa znatno nižim tarifama od 1. jula

Sve nas je nedavno obradovala vest da će od 1. jula napokon tokom letnje sezone biti ukinut roming između Srbije i Grčke i da ćemo moći slobodno da telefoniramo i šaljemo poruke bez dodatnog plaćanja. Međutim, iako je najavljivano - tako neće biti. Roming ostaje, ali biće jeftiniji.

Milan Dobrijević, pomoćnik ministarke trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjane Matić, juče je rekao za Tanjug da mobilni operatori u Srbiji pripremaju ponude sa znatno nižim tarifama u romingu od 1. jula u Grčkoj.

- Grčka kao članica EU podleže međunarodnim ugovorima koji ne dozvoljavaju regulaciju cena kao što je to urađeno na teritoriji zapadnog Balkana. Regulatori obe države nisu u mogućnosti da regulišu cene, neophodno je da mobilni operatori zaključe bilateralne sporazume o smanjenju veleprodajnih cena i spuste maloprodajne roming tarife. Očekujemo da srpski mobilni operatori pre 1. jula izađu sa konkretnim ponudama svojim korisnicima. Sporazumeli smo se da će ta ponuda biti znatno niža od aktuelne cene rominga - istakao je Dobrijević.

Memorandum o razumevanju između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije i Ministarstva za digitalnu upravu Grčke o smanjenju međunarodnih tarifa za roming elektronskih komunikacionih usluga, koji je potpisan 21. maja ove godine u Atini, podrazumevao je podsticanje mobilnih operatora da zaključuju bilateralne sporazume kojima će omogućiti niže cene, kao i jasno opredeljenje vlada o smanjenju cena rominga.

- Ono što je bitno napomenuti jeste da dalje snižavanje tih tarifa zahteva i da grčki operatori izađu sa nižim veleprodajnim tarifama za usluge koje oni pružaju. Kada se to dogodi, možemo se nadati sniženju cena na nivo onih u nacionalnom saobraćaju - istakao je Dobrijević.

On je napomenuo i da su u Srbiji obavljene konsultacijama sa svim mobilnim operatorima i da su svi oni izrazili visok stepen spremnosti da pripreme ponude sa znatno nižim tarifama već od 1. jula, što predstavlja veliki uspeh, imajući u vidu kratak vremenski period od potpisivanja memoranduma.

- Na osnovu Memoranduma o smanjenju tarifa, nadležna ministarstva će podsticati operatore u Srbiji i Grčkoj da postignu međusobne sporazume u vezi sa trajnim snižavanjem međunarodnih veleprodajnih tarifa koje će se odraziti na smanjenje maloprodajne cene poziva, slanja SMS poruka i razmene podatka u romingu.

- To znači da će od 1. jula na teritoriji zapadnog Balkana, to jest Srbije, Crne Gore, BiH, Severne Makedonije i Albanije, biti tarifiranje jednako onom u nacionalnom saobraćaju, bez obzira na to gde se nalazite i koga zovete iz ove grupe zemalja.

Ministarka Tatjana Matić

Velika olakšica da deca do 12 godina ne moraju imati PCR

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je gostujući na RTS da će se nova odluka Grčke da i deca do 12 godina mogu da putuju bez PCR testa uskoro početi da se primenjuje.

- Što se tiče ulaska u Grčku, veliki problem je bio PCR test za decu stariju od šest godina, zato što su tradicionalno turisti iz Srbije koji putuju u Grčku porodice s decom. Takođe, imali smo veliki problem sa zamenskim putovanjima 220.000 aranžmana, 85 odsto njih je bilo upravo za Grčku u 2020, što znači da je sada pravo vreme da se ta zamenska putovanja iskoriste.

Ona je navela da je ljudima bilo izuzetno skupo da sa dvoje-troje dece plaćaju PCR testiranje i ovo sada zapravo omogućava da deca do 12 godina mogu bez ikakvih PCR testova da putuju, a deci od 12 godina već se priznaje i brzi antigenski test:

- To je sve zahvaljujući odluci Brisela da smo na zelenoj listi. Kako je navedeno na FB stranici Live from Greece, odluka o priznavanju antigenskog testa za ulazak u Grčku i da nije potreban nikakav test za decu do 12 godina doneta je na period od 10 dana i važi do 19. juna u šest časova do 28. juna u šest časova.