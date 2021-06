LEVIJATAN ZA KURIR NAKON HAPŠENJA OSUMNJIČENOG ZA UBIJANJE I ZLOSTAVLJANJE PASA U AZILU: Evo kakva budućnost čeka mučene životinje

Posle noćašnje neverovatne akcije UKP i kragujevačke policije u kojoj je uhapšen D.G. (49), osumnjičen da je svesno i namerno ubijao, mučio, zanemarivao i zlostavljao pse portal Kurir objavio je snimke hapšenja i jezive fotografije mučenih životinja koje su umirale u najgorim mukama, od bolesti i gladi.

Iz Fondacije pokret Levijatan kažu da su u saradnji sa policijom dva meseca radili na tom slučaju.

- Kako odmiče vreme tako se pojavljuju novi dokazi, do večeras će sigurno isplivati još. D.G. je uhapšen sinoć u večernjim časovima. Hteo sam postavim javno pitanje, zašto ne postoji opasnost od ponovljenog dela kao element po kojoj bi on morao biti zadržan 30 dana u pritvoru. Očito je da tužilaštvo to ne prepoznaje to za razliku od MUPa - rekao je Pavle Bihali, predsednik Fondacije pokret Levijatan.

Postavlja se pitanje šta će sada biti sa mučenim životinjama.

- U kontaktu sam sa gradskim čelnicima Kragujevca i napravili smo dogovor gde ćemo zajedno pokušati da pomognemo životinjama. Oni su spremni za saradnju i da nam pomognu. Problem je što je osumnjičeni D.G. prikupio ogromne svote novce preko jednog sajta. Teško je ući tome u trag i raspoređivanje tog novca ne bi bio problem, da su psi jeli nešto, a ne jedni druge - rekao je Pavle.

