NENAD PROKIĆ SE NA ISPITIMA SVETIO STUDENTKINJAMA KOJE SU GA ODBIJALE: Bivši studenti otkrili tajnu o kojoj se godinama ćutalo

Nekadašnje studentkinje i studenti dramaturgije Fakulteta dramskih umetnosti, među kojima su istaknuti dramaturzi, scenaristi, dobitnici Sterijine nagrade, kao i pojedinci koji su bili u najužem izboru za Ninovu nagradu, poslali su pismo podrške Studentskom parlamentu FDU u kome su takođe osudili neakademsko ponašanje profesora i bivšeg poslanika Nenada Prokića, protiv kog je podneto pet prijava za seksualno uznemiravanje, ali i izrazili razočaranje zbog izostanka sankcija u tom slučaju.

- I sami smo nekada bili u prilici da kao studentkinje i studenti FDU, i nakon završetka studija, kroz godine i klase rada Nenada Prokića na Fakultetu, slušamo od koleginica o seksualnom uznemiravanju koje su trpele od njega. To je bila javna tajna o kojoj se godinama ćutalo. Posebno je indikativno da se to u većini slučajeva dešavalo pred diplomski ispit na kom je on bio mentor. Prokić bi studentkinjama slao nedolične poruke, dodirivao ih, predlagao viđanje, i kad one ne bi pristale na ove "predloge", bilo je i slučajeva revanšizma i osvete nad studentkinjama tokom ispita - navedeno je u pismu koje je potpisalo 44 bivših studenata, među kojima su Stevan Vraneš, Maša Seničić, Ana Vučković, Filip Grujić, Milena Depolo, Kosta Peševski, Katarina Mitrović, Isidora Milosavljević, Tanja Šljivar, Maja Pelević, Olga Dimitrijević... Potpisnici upozoravaju da su i u ovom slučaju, umesto podrške, žrtve nasilnika naišle na sumnju i nipodaštavanje.

- Ceo sistem napravljen je da štiti nasilnika, a da omalovažava žrtvu, što se vidi i iz ovog slučaja, gde se, i pored poziva na prijavu nasilja i uveravanja studentkinja da će se nešto uraditi sa prijavama, vrlo brzo udarilo kako u proceduralni, tako i u tihi nezvanični zid. Takvo tretiranje žrtava od strane akademske institucije koja bi morala da zaštiti svoje studente od bilo kog oblika nasilja vodi ka retraumatizaciji, dodatnoj viktimizaciji, izloženosti i doživljaju da ništa ne može da se uradi - ocenjeno je u dokumentu dostavljenom medijima. Potpisnici su pružili podršku studentkinjama koje su prijavile da ih je Prokić seksualno uznemiravao, uz zahtev fakultetu ga sankcioniše.

- Zahtevamo da fakultet pronađe način da udalji Nenada Prokića sa radnog mesta, ne samo sa nastave i ispita. Smatramo gnusnim i neetičkim da on nastavi da prima platu i uživa u blagodetima akademskog života nakon svega što je uradio, a što je konstatovala i Etička komisija fakulteta - navedeno je u pismu.

(Kurir.rs)