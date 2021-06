UPOZORENJE RHMZ NA NEPOGODE: Na snazi narandžasti meteo alarm, stiže nam jako nevreme! Od utorka tropski talas i paklene vrućine

U Srbiji će danas biti toplo i sparno.

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 C, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni.

Tokom dana će biti promenljivo oblačno, ujutro i pre podne u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, od sredine dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se danas na području Srbije lokalno očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom, obilnim padavinama za kratak vremenski period i jakim vetrom u zoni padavina.

Zbog toga će na snazi biti upaljen narandžasti meteo alarm i to na teritoriji cele Srbije, osim u Sremu, Bačkoj i istočnoj Srbiji.

Od sutra, 22. juna, očekuje se veoma toplo vreme sa temperaturom, i jutarnjom i dnevnom, znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura u većini mesta će se kretati se od 36 do 39 stepeni Celzijusa, objavljeno je jutros na sajtu RHMZ.

Manji pad temperature očekuje se od petka, 25. juna.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će tokom celog tog perioda biti sunčano i veoma toplo, sa jutarnjom i dnevnom temperaturom iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine - u većini mesta od 35 do 39 stepeni. U utorak posle podne moguća je retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. U petak i subotu manje osveženje koje će usloviti manji pad temperature i uz promenljivu oblačnost, ponegde kišu ili kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Leto počelo jutros u 05.32 sata Leto je zvanično počelo jutros u 5 sati i 32 minuta, a na dan početka leta obdanica je najduža, a noć najkraća. Sunce u Beogradu izašlo je u 04.52, a zaći će u 20.27, pa će obdanica trajati 15 sati i 35 minuta, a noć svega osam sati i 25 minuta, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" iz Beograda. Za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počela je zima.

