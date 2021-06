NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas 88 novozaraženih, 3 pacijenta preminula

U Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 7.992 građana od kojih je 88 novozaraženih.

Preminulo je tri pacijenata dok se na respiratorima širom zemlje nalazi se 21 obolelih.

Presek po gradovima

Za 24 sata u Beogradu je registrovano još 23 nova slučaja korona virusa i to je jedini grad sa dvocifrenim brojem novozaraženih.

Na drugom mestu je Kragujevac sa 8.

Novi Pazar i Bosilegrad po 6, a u Čačku je potvrđeno još 5 novozaraženih.

U Novoj Varoši regististrovana su 4 novoobolela, a u ostalim mestima je manje od četiri.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je danas u Srbiju stigla nova isporuka vakcina "Fajzer-Biontek".

U Srbiju je ovog ponedeljka stiglo 83.070 doza u okviru redovne isporuke, kao i još 1.170 doza po sporazumu sa Austrijom.

Njegov kolegaa epidemiolog prof. dr Vladimir Petrović, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine i član kriznog štaba za borbu protv kovida 19 Vlade Srbije rekao je da će od korona virusa obolevati mlađi od 40 godina ukoliko dođe do četvrtog talasa.

- Na osnovu analize obolevanja i obuhvata vakcinacijom četvrti talas je moguć. Ukoliko bi do njega došlo obolevanje bi moglo biti značajnije u mlađim uzrasnim grupama, ispod 40 godina gde su obuhvat vakcinacijom i dosadašnja stopa obolevanja niži u odnosu na starije dobne grupe. Klinička slika kod mlađih osoba je do sada uglavnom bila blaža. Da li će i kada doći do četvrtog talasa, ne može se prognozirati. To će zavisiti, pre svega, od obuhvata vakcinacijom u mlađim uzrasnim grupa u Srbiji u narednom periodu, kao i od mutacije virusa na globlanom nivou. Viši obuhvat smanjuje mogućnost za novi talas, kao i populaciju osetljivih i time eventualnu stopu obolevanja ukoliko do talasa dođe. Značajnije mutacije virusa, na globalnom nivou, povećavaju verovatnoću za pojavu novih talasa, svuda u svetu, pa samim time i u Srbiji - rekao je on.

