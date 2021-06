JOVANA I MIROSLAV SPREMILI TROSTRUKO SLAVLJE: 1. rođendan ćerke, krštenje i venčanje! Mere popuštene, a svadbe sad ovako izgledaju

BEOGRAD - Prvog vikenda otkako su ublažene mere bilo je malo zakazanih venčanja. Više je bilo okupljanja u ugostiteljskim objektima, koji sada mogu da rade bez zabrana.

Rođena je prvog dana leta u godini korone - Dunja. Njeni roditelji Jovana i Miroslav pripremili su trostruko slavlje - prvi rođendan, krštenje kćerke i venčanje, koje su zbog epidemijskih mera više puta odlagali.

"On je više želeo da je krstimo tu negde kad je imala 40 dana, dok je bila mala. Ja sam htela kad napuni godinu dana, tako da mi se ispunila želja", navodi Jovana, mlada, objavio je RTS.

Mladoženja Miroslav navodi da je ranije bilo ograničenja, te da su rešili da upriliče trostruko slavlje. "Bilo je negde ograničeno, od jedan do šest je bila uživo muzika. Sad, na svu sreću, pa je dozvoljeno, tako da možemo i malo duže da ostanemo", dodaje on. Za svoju proslavu nisu morali da traže saglasnost Kriznog štaba, oni su ugostili oko 80 najbližih rođaka i prijatelja.

Uživo muzika ili trubači, nezamenjivi su na svadbi na jugu Srbije. Fotografije pokazuju da se tako slavilo i prethodnih vekova. Ipak, ovu i prošlu godinu obeležava koronavirus, pa su navike mladenaca promenjene.

"Zaključenje braka tokom vikenda su ljudi izbegavali jer nije bilo okupljanja, proslava. Dođu sa dva svedoka i radnim danom se venčavaju. Venčanja se sad zakazuju mnogo više kako su mere počele da popuštaju", navodi Slađana Stojanović, matičarka u Vranju.

U pojedinim vranjskim restoranima i kafićima na otvorenom svaki sto je zauzet. Gosti su se uželeli provoda, muzičari i osoblje rada, a svima je nedostajao društveni kontakt. "Dezinfekcija ruku i razdaljina među gostima treba da se drži", navodi Mladen Jovanović, konobar.

Muzičar Jugoslav navodi da je iza muzičara najteži period. "Kreću svadbe, kreću veselja ovde u kafani. To je to, mislim da smo preživeli najteži period što se tiče muzičara i ugostitelja", navodi on.

Doktor Slađan Stanković, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju objašnjava da su veći rizici od virusa tamo gde se igra i peva. "Tamo se igra i peva, i tu su veći rizici, ali možemo da kažemo da je sada niska aktivnost koronavirusa i da nije toliki rizik kao što je bio ranije", dodaje Stanković.

