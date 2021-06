MINISTAR MOMIROVIĆ U ISTANBULU: Turske kompanije spremne za investiranje u Srbiji (VIDEO)

Brojne turske kompanije pokazuju interesovanje za poslovanje u Srbiji, investicije i saradnju, a zvanična Turska je spremna da ih podrži u proširenju saradnje sa Srbijom na osnovu odličnih dosadašnjih rezultata, zaključeno je na sastanku ministra građevinarstva Tomislava Momirovića sa turskim kolegom, ministrom saobraćaja i infrastrukture Adilom Karaismailogluom i turskim privrednicima.

foto: Ministarstvo infrastrukture

"Kada su Srbija i Turska zajedno i imamo stabilne i čvrste odnose, ceo Balkan je stabilan i može samo ekonomski da prosperira. Otvorili smo dosta tema, podvukli smo pre svega gde smo sada došli oko auto-puta Beograd - Sarajevo iz dva pravca", preneo je Momirović, saopštilo je resorno ministarstvo.

foto: Ministarstvo infrastrukture

On je naveo i da je kolegi ukazao da Srbija radi na projektnoj dokumentaciji od Požege do Kotromana, preko Užica do Kotromana pa do Sarajeva, da se radovi jako dobro izvode od Kuzmina do Sremske Rače i na mostu preko Save.

foto: Ministarstvo infrastrukture

Momirović je dodao da se moraju pojačati radovi i na projektu izgradnje stanova za pripadnike bezbednosti koji se radi sa turskim izvođačima.

"Srbija doživljava neverovatan ekonomski napredak i investicije u infrastrukturu, i nekada morate da izađete iz zemlje da biste postali svesni kako drugi ljudi gledaju na vas. Imao sam sastanke sa dve velike turske kompanije, jedna želi da uđe i izvodi građevinske radove u velikom obimu, firma koja ima nekoliko milijardi prometa, druga želi da otvori nekoliko fabrika građevinskih proizvoda kod nas", kazao je Momirović.

foto: Ministarstvo infrastrukture

Ministar Karaismailoglu je istakao da je tokom prethodnih godina Turska radila na značajnom broju velikih projekata zahvaljujući kojima turski inženjeri i radnici iz građevinskog sektora poseduju veliko iskustvo.

foto: Ministarstvo infrastrukture

"Tokom 19 godina u svim poslovima koje smo radili, izrodili smo čitavu jednu generaciju turskih inženjera i projektanata koji rade izuzetno dobro, tako da iskustvo i sve ovo što smo naučili želimo da podelimo sa prijateljskom zemljom kakva je Srbija. Dobri bilateralni odnosi i naše građevinske firme koje rade u Srbiji uspešno su naš ponos'', rekao je Karaismailoglu.

foto: Ministarstvo infrastrukture

Tokom posete Turskoj, Momirović se sastao u Istanbulu sa predstavnicima kompanije "Kalyon'', jednom od najvećih turskih građevinskih kompanija koja je radila na izgradnji novog aerodroma u Istanbulu.

foto: Ministarstvo infrastrukture

Po dolasku u Ankaru, delegacija ministarstva održala je sastanak i sa predstavnicima grupe preduzeća "Detas Siketler Gurubu'', vodećom turskom kompanijom za proizvodnju čelika, koja je tom prilikom održala prezentaciju svog rada u domenu građevinarstva i infrastrukture.

(Kurir.rs)