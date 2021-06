MALA MATURA: Maturante preznojili Ćopić i Ćirilo i Metodije, MUKE IM ZADALA I GRAMATIKA

Mali maturanti su juče polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, u 1.247 osnovnih škola širom Srbije. Po završetku su u školskim dvorištima komentarisali težinu testa i složili su se da su pitanja iz književnosti koja su se odnosila na dela Branka Ćopića i Desanke Maksimović bila najteža.

Završni ispit polaže 68.280 učenika, a testove će pregledati 12.000 nastavnika. Tokom tri dana polaganja dežuraće oko 12.000 nastavnika i oko 1.700 supervizora, rečeno je iz Ministarstva prosvete. Maturanti su posle polaganja rekli za Kurir da im je test bio mnogo lakši od onog na probnoj maturi jer su pitanja uglavnom bila na zaokruživanje.

- Test je bio lak, nadamo se da će tako biti i za matematiku i kombinovani. Međutim, sve su nas mučili isti zadaci. Dvoumili smo se oko značenja reči "izlišno". Tu su bili ponuđeni odgovori "neizbežno", "nepotrebno", "nelogično" i trebalo je zaokružiti tačan odgovor - kazali su maturanti i dodali da su kod pitanja vezana za glasovne promene svi znali da napišu odgovore za prva dva primera, ali da su se na trećem svi zbunili.

foto: Marina Lopičić, Ministarstvo Prosvete Srbije

- Bilo je primer "očevidac-očevici" i trebalo je napisati glasovne promene. Zastali smo i kod rečenice "Oni su stišali muziku da bi se bolje čuli", gde je trebalo napisati glagolski oblik. Pitanje koje je bilo vezano za sintagme takođe nije bilo nimalo lako.

Prema njihovim rečima, i književnost im je zadala muke, konkretno pitanje vezano za delo koje je napisao Branko Ćopić, gde je bilo ponuđeno više odgovora.

- Iz istorije jezika najteže je bilo da se napiše ko je od istorijskih ličnosti učestvovao u razvoju jezika u devetom veku, a to su bili Ćirilo i Metodije. U poslednjem pitanju je dat tekst, i trebalo je da objasnimo perspektivu posmatrača kako on utiče na priču, a to nije bilo nimalo lako.

Branko Ružić Poželeo im uspeh Ministar prosvete Branko Ružić je pre polaganja testa iz srpskog jezika maturantima poželeo puno uspeha i da upišu željenu školu, a poručio je da u srednjim školama ima dovoljno mesta i da nema razloga za brigu. - Potrebno je samo da se fokusirate i da pažljivo i polako, bez brzopletosti, rešavate testove koji su pred vama. U učionici može da bude najviše do 12 učenika i dva dežurna nastavnika, a škole koje imaju do 50 učenika osmog razreda mogu da organizuju polaganje završnog ispita i u fiskulturnim salama.

ČINJENICE - Danas maturanti polažu test iz matematike od 9 do 11 sati - 25. juna od 9 do 11 časova polaganje kombinovanog, na kome će biti pitanja iz geografije, biologije, fizike, hemije i istorije. - 27. juna do 10 sati biće objavljeni rezultati - 2. jula do 8 sati biće objavljeni konačni rezultati - Od 26. juna do 3. jula popunjavanje liste želja elektronskim putem na portalu mojasrednjaskola.gov.rs - 3. i 4. jula predaja liste želja u osnovnoj školi - 11. jul objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić