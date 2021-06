MARINA JE 1. IZ SRBIJE U ČIJU KIČMU SU UGRADILI APARAT NA TAJLANDU: Svaki dan vežba četiri sata dnevno i napokon KONTROLIŠE NOGE

Marina Minić je prva devojka iz Srbije koja je otišla na eksperimentalnu operaciju kičme na jednoj tajlandskoj klinici.

Njoj je u kičmu ugrađen aparat koji joj pomaže da ponovo hoda. Od kada se vratila sa operacije prošlo je više od šest meseci, a cvećarki koja je nastradala kada je na nju pucao ljubomorni bivši dečko, ponovo nedostaju materijalna sredstva za nastavak rehabilitacije.

foto: Kurir Televizija

"Ovde sam skoro četiri meseca, ima dosta napretka, mnogo je bolje, nije kako bih ja volela, sporo napredujem, ali sigurno. Vežbam svaki dan po tri, četiri sata na robotu, a na traci sa svojim aparatom sam svaki dan. Imamo neke razne vežbice, puno opcija imamo za rad", navodi ona na početku razgovora kako se oseća po povratku sa Tajlanda, gde su je odveli ljudi dobre volje uz čiju pomoć je sakupila neophodan novac.

foto: Kurir Televizija

Rečeno joj je da je oporavak individualan, a da će njoj trebati dosta rada posle tri godine u kolicima.

"Sve mi je teže jer mogu sve više i više a moj terapeut to koristi. Pojačavamo vežbe, intenzitet, kraće su mi pauze, ali sam prezadovoljna. Jedini problem je što sam sada na izdisaju sa sredstvima, s obzirom da je privatna klinika meni treba oko 2500 evra mesečno. Zahvaljujući ljudima dobre volje ja sam i skupila i za operaciju, i ovo što mi je ostalo sam iskoristila. U fondaciji sam "Budi human" moj broj je 758 i jako će mi značiti svaka pomoć", ispričala je hrabra Marina koja se nada da će sličan uspeh u lečenju imati i Nikola, Andrea i Nemanja.

Sa Marinom najčešće radi strukovni terapeut Aleksandar Kostić, ali se i drugi terapeuti na klinici raduju što mogu da rade sa ovim ekperimentalnim uređajem.

foto: Kurir Televizija

"Kad je došla Marina ja sam bio oduševljen što ćemo moći da se upoznamo u Srbiji sa vrhunskom tehnologijom. To je aparat koji premošćava lezije i mesto povrede i omogućava čoveku koji je imao ocene nula sa pokretima da ima pokret, pa čak i hoda. Sa aparatom se nismo susretali, sem što smo čuli da se radi ta operacija na Tajlandu, neuromišićnog stimulatora. Za mene je to bila fikcija i nešto što sam želeo da vidim. Za nas su to bile nove tehnologije, ovo je pionirski poduhvat", kaže Aleksandar, koji će nastaviti da pomaže Marini da koristi noge i pravi važne korake.

(Kurir.rs)