BIVŠA POLAZNICA PETNICE OTVORILA DUŠU O TORTURI: Govorio nam je da smo glupi, sve to se pravdalo njegovom umetničkom dušom!

Pet žrtava odlučilo je da progovori o navodnom seksualnom nasilju doživljenom u Istraživačkoj stanici Petnica od 2003. do 2014. godine. Sociološkinja Jelena Riznić, i sama polaznica ove prestižne naučno-obrazovne institucije, u Pulsu Srbije obelodanila je da se za slučaj koji danima potresa Srbiju znalo mnogo pre nego što se o njemu javno progovorilo.

"Gde god postoji oblik opresije nad ženama, postoji i neki oblik otpora. Taj oblik otpora jeste da vi smišljate neke male strategije preživljavanja kako bi vi lakše prošli kroz sve to. Neki seminari su imali praksu da ne šalju same polaznice ili polaznike kod gospodina koji je uradio to što je uradio, nego da to bude sa drugim saradnicima ili su polaznice sa sobom vodile drugarice da ne bi bili sami u kancelariji. Ono što sa sigurnošću mogu da kažem jeste da se za to znalo, bila je to urbana legenda i za to se ne zna od 2014. godine, o tome se mnogo ranije znalo", ispričala je ona na početku emisije.

Ona kaže da se moglo i moralo više.

"Bilo je psihičkog zlostavljanja polaznica od strane tog čoveka. Tortura kroz koju smo mi prolazile kad odemo kod njega da nam pregleda radove, morate da shvatite da vi godinu dana rada na nekom istraživanju, a objavljivanje zavisi od jednog čoveka. Osobe koja vas vređa, govori da ste glupi, da ste onakvi, onakvi. Čak i da nije bilo seksualnog nasilja, kao što se ispostavilo da jeste, bilo je svega ostalog i dovoljno stvari da se on udalji mnogo ranije iz stanice, ali se to pravdalo njegovom ekscentričnošću i umetničkom dušom, što je nečuveno!", ispričala je sociološkinja koja je u Petnici odrasla, tamo se naučila nauci, ali da u ovom trenutku da takva institucija ne treba da postoji sa ovakvim ljudima.

"Više od polovine svih seminara je otkazalopoverenje upravi Petnici, nadam se da će istrajati do kraja i da će ova priča imati sudski epilog", zaključila je ona.

