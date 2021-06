DA LI ĆE PAKLENE VRUĆINE POTRAJATI: Meteorolog Nedeljko Todorović ima DOBRU I LOŠU vest za narednih 7 dana!

Današnja veoma visoka temperatura samo je "epizoda toplog vremena" koja će potrajati još neki dan, uz manji pad temperature u subotu i nedelju, 26. i 27. juna, otkriva meteorolog Nedeljko Todorović.

"To će biti pad temperature za pet do osam stepeni, ali onda će ona ponovo da poraste u poslednja dva dana juna na maksimalne vrednosti od 35-36 stepeni", rekao je on i naglasio da je ovo vreme uobičajeno za ovo doba godine.

Ne javlja se svake godine u junu, ali nije ništa neobično, ovakve temperature su bile već ranije zabeležene", rekao je on. Na pitanje da li je, prema pisanju medija, današnji dan najtopliji junski dan u poslednjih 100 godina, Todorović je rekao da prvo moraju da se završe merenja da bi to moglo da se kaže.

"Bilo je i ranijih decenija ovako toplo u junu, i sredinom prošlog veka i u prvoj polovini prošlog veka, povremeno se u nekim letima ovakve vrućine jave u junu", napomenuo je on u izjavi za agenciju Beta.

Nešto niža temperatura ponovo se očekuje u julu, a to prema njegovim rečima znači da bi vrelina donekle oslabila i bile uobičajena - između 27 i 35 stepeni.

Tropske temperature znače da bi trebalo da povedemo računa o ishrani. Srpski kardiohirurg dr Miljko Ristić upozorio je na dve kobne greške koje mogu izazvati infarkt, a pročitajte i šta ne bi trebalo raditi s klima uređajem.

Ako zbog vrućine osećate tegobe, pročitajte kako da razlikujete sunčanicu od toplotnog udara.

(Kurir.rs / Beta)